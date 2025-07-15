В Україні вартість гектара землі за чотири роки зросла на 60%

З моменту відкриття земельного ринку в Україні у липні 2021 року середня вартість одного гектара зросла на 60% - до 60,7 тисячі грн за гектар.

Про це повідомляє "Опендатабот".

Зазначається, що за 4 роки було укладено 339 644 угоди купівлі-продажу. Загалом продали понад 636 тис. га на 30,4 млрд грн.

Експерти повідомляють, що перші місяці після відкриття ринку були досить активними.

Так, у липні 2021 року уклали понад 2 тис. угод, а середня ціна за гектар сягала 95,7 тис. грн. Поволі ажіотаж спадав: угод більшало, а середня ціна падала. Так, вже у грудні 2021 року гектар коштував 33,7 тис. грн.

Йдеться, що з початком повномасштабної війни ринок практично зупинився, лише у травні 2022 року уклали 323 угоди. Відновлення почалося влітку, але обсяги залишалися низькими: до 4,6 тис. угод на місяць. Це було утричі менше, ніж наприкінці 2021-го.

На початку 2024 року ринок землі став доступним також й для компаній - ринок пожвавішав, втім очікуваного сплеску не сталося, наголошують аналітики.

"Ймовірно, це пов'язано з обмеженнями для компаній з іноземними власниками на операції з українською землею. Так, до прикладу, з топ-10 компаній в агросфері згідно з Індексом Опендатабота 2025, у половини є іноземне коріння", - зазначають експерти.

За їхніми словами, вже з березня кількість угод перевищувала 9 тис. на місяць, а загальна щомісячна вартість угод - понад 1 млрд грн. Ціна за гектар у 2024 році коливалась у межах 43-52 тис. грн.

Якщо порівняти перше півріччя 2025 року та перший період функціонування ринку землі (липень-грудень 2021-го), то кількість угод зросла на 13%, водночас сума угод - майже втричі (з 2.85 млрд грн до 8.22 млрд грн), йдеться в аналітиці.

Зазначається, що нині найдорожчою є земля на Івано-Франківщині - у середньому, за один гектар покупець викладе 126,6 тис. грн. Наслідують Львівщина із 118,3 тис. грн/га, Київщина - 89, 4 тис. грн/га, Тернопільщина - 86,9 тис. грн/га.

Серед прифронтових регіонів за вартістю сільгоспземлі лідирує Дніпропетровщина - там покупці, в середньому, сплачують 73,9 тис. грн/га.

За даними експертів, найнижчі ціни на землю у прифронтових регіонах: Запорізька область - 38,3 тис. грн/га, Херсонщина - 39,1 тис. грн/га, Чернігівщина - 41,1 тис. грн/га, Миколаївщина - 41,6 тис. грн/га та Одещина - 41,8 тис. грн/га.

Цьогоріч найактивніше купують землі на Полтавщині (5,4 тисячі угод), Вінниччині (5,4 тис.) та Київщині (4,7 тисячі), повідомляють експерти.