Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Україні вартість гектара землі за чотири роки зросла на 60%

16:08 14.07.2025 |

Економіка

В Україні вартість гектара землі за чотири роки зросла на 60%

 

З моменту відкриття земельного ринку в Україні у липні 2021 року середня вартість одного гектара зросла на 60% - до 60,7 тисячі грн за гектар.

Про це повідомляє "Опендатабот".

Зазначається, що за 4 роки було укладено 339 644 угоди купівлі-продажу. Загалом продали понад 636 тис. га на 30,4 млрд грн.

Експерти повідомляють, що перші місяці після відкриття ринку були досить активними.

Так, у липні 2021 року уклали понад 2 тис. угод, а середня ціна за гектар сягала 95,7 тис. грн. Поволі ажіотаж спадав: угод більшало, а середня ціна падала. Так, вже у грудні 2021 року гектар коштував 33,7 тис. грн.

Йдеться, що з початком повномасштабної війни ринок практично зупинився, лише у травні 2022 року уклали 323 угоди. Відновлення почалося влітку, але обсяги залишалися низькими: до 4,6 тис. угод на місяць. Це було утричі менше, ніж наприкінці 2021-го.

На початку 2024 року ринок землі став доступним також й для компаній - ринок пожвавішав, втім очікуваного сплеску не сталося, наголошують аналітики.

В Україні вартість гектара землі за чотири роки зросла на 60%

 

"Ймовірно, це пов'язано з обмеженнями для компаній з іноземними власниками на операції з українською землею. Так, до прикладу, з топ-10 компаній в агросфері згідно з Індексом Опендатабота 2025, у половини є іноземне коріння", - зазначають експерти.

За їхніми словами, вже з березня кількість угод перевищувала 9 тис. на місяць, а загальна щомісячна вартість угод - понад 1 млрд грн. Ціна за гектар у 2024 році коливалась у межах 43-52 тис. грн.

Якщо порівняти перше півріччя 2025 року та перший період функціонування ринку землі (липень-грудень 2021-го), то кількість угод зросла на 13%, водночас сума угод - майже втричі (з 2.85 млрд грн до 8.22 млрд грн), йдеться в аналітиці.

Зазначається, що нині найдорожчою є земля на Івано-Франківщині - у середньому, за один гектар покупець викладе 126,6 тис. грн. Наслідують Львівщина із 118,3 тис. грн/га, Київщина - 89, 4 тис. грн/га, Тернопільщина - 86,9 тис. грн/га.

Серед прифронтових регіонів за вартістю сільгоспземлі лідирує Дніпропетровщина - там покупці, в середньому, сплачують 73,9 тис. грн/га.

За даними експертів, найнижчі ціни на землю у прифронтових регіонах: Запорізька область - 38,3 тис. грн/га, Херсонщина - 39,1 тис. грн/га, Чернігівщина - 41,1 тис. грн/га, Миколаївщина - 41,6 тис. грн/га та Одещина - 41,8 тис. грн/га.

Цьогоріч найактивніше купують землі на Полтавщині (5,4 тисячі угод), Вінниччині (5,4 тис.) та Київщині (4,7 тисячі), повідомляють експерти.

За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8355
  0,0513
 0,12
EUR
 1
 48,8973
  0,0557
 0,11

Курс обміну валют на вчора, 10:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3819  0,03 0,07 41,9646  0,02 0,04
EUR 48,5415  0,05 0,11 49,2373  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на 11.07.25, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7700  0,01 0,02 41,7850  0,01 0,01
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес