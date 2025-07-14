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В Україні зросте виплата після народження дитини до 50 тисяч
15:57 14.07.2025 |
14 липня уряд затверджує проєкт закону про допомогу сім'ї до та після народження дитини.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, закон передбачає підвищення одноразової виплати жінкам після народження дитини з 10,3 тис. грн до 50 тис. грн.
"Суттєво збільшуємо виплати жінкам, які народили дитину, але не мають професійного стажу. Зараз така виплата становить менше 1000 гривень, а після ухвалення закону буде складати 7 тисяч грн на місяць", - додав він.
Крім цього, передбачаються щомісячні виплати одному з батьків чи опікуну як допомогу для догляду до досягнення дитиною одного року. Розмір виплат окремо визначить Уряд.
Як повідомив Шмигаль, впроваджується програма "єЯсла". Після того як дитині виповниться один рік батьки матимуть вибір: повернутися до роботи або виховувати дитину до трьох років.
"Якщо вони оберуть перший варіант, держава щомісячно платитиме 8 тисяч грн. У разі обрання другого варіанта за мамою або татом збережеться сплата єдиного соціального внеску аж до триріччя малюка", - зазначив прем'єр-міністр.
Також зберігається "Пакунок малюка" в двох варіантах: натуральна допомога або грошова компенсація в розмірі понад 7,5 тисяч гривень.
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