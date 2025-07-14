У Римі були підписані 200 угод на €13 мільярдів - Шмигаль

Під час конференції з питань відновлення України (URC-2025) у Римі укладено понад 200 угод та меморандумів на загальну суму понад 13 млрд євро.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Зокрема, Єврокомісія оголосила про створення Європейського Флагманського Фонду для відбудови України обсягом 500 млн євро. Це гранти, гарантії та інвестиції в капітал для реалізації нових бізнес-проєктів в Україні.

Серед найбільших угод:

* 2,3 млрд євро Україна залучить в межах інвестиційного компонента програми Ukraine Facility. Це додаткові інвестиції у відновлення житлового, медичного, енергетичного секторів, а також підтримка малого і середнього бізнесу.

* Швейцарія протягом 10 років спрямує до України близько 5 млрд євро для відновлення в різних секторах економіки.

* Близько 2,3 млрд доларів позики від Великої Британії для зміцнення української ППО, а також угоди між підприємствами оборонної індустрії про спільне виробництво та співпрацю.