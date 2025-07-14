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АНАЛІТИКА

«Цифри шокують»: Гетманцев оприлюднив розмір найбільших пенсій суддів і прокурорів

12:17 14.07.2025 |

Економіка, Україна

 

Розмір максимальної пенсії в Україні перевищує мінімальну у 165 разів.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.

"Різниця між мінімальною та максимальною пенсіями - не 2 рази, не 3 рази і не 10 разів, а 165 разів. Так не може бути. Принаймні у солідарній пенсійній системі", - написав Гетманцев.

Депутат додав, що отримав від Пенсійного фонду дані про найвищі пенсії за різними категоріями спецпенсіонерів.

Цифри шокують... Судді - 390 тисяч гривень становить найбільша пенсія, умовний ТОП-20 замикає пенсія розміром майже 320 тисяч. Прокурори - 219 та 119 тисяч відповідно. Тільки один народний депутат отримує 245,9 тисяч гривень пенсії, решта у цьому "рейтингу" - від 21,8 до 59,8 тисяч гривень", - додав Гетманцев.

 

 

 

Як повідомлялося, Верховна Рада 15 квітня схвалила у першому читанні проєкт закону №12278 "Про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення працівників прокуратури".

Рада змогла схвалити цей законопроєкт у першому читанні лише з другої спроби. На засіданні 26 березня для цього не вистачило голосів, тому законопроєкт відправили на повторне перше читання.

Серед іншого, законопроєктом пропонується:

* ️пенсію прокурорам за вислугу років призначати лише після їх звільнення з органів прокуратури;

* ️передбачити, що пенсії для силовиків та працівників прокуратури перераховуються із урахуванням зростання грошових доходів населення в Україні та зростання споживчих цін на коефіцієнт збільшення;

* ️законодавчо закріпити, що зміни до пенсійного законодавства можуть здійснюватися виключно окремим законом про внесення змін до закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Нагадаємо, за оцінками Мінсоцполітики, держава витрачає на виплату спецпенсій близько 120 мільярдів гривень на рік. За даними міністерства, в Україні майже 160 000 людей отримають спецпенсії, з них майже 77 000 - це працівники силових органів та правоохоронці.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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