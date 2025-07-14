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Збитки довкіллю України від війни сягнули 108 млрд євро
Збитки довкіллю України внаслідок війни вже сягнули 108 млрд євро, відновлення є питанням не лише національної, а й континентальної безпеки, заявила міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук під час Міжнародної конференції з питань відновлення України URC-2025 у Римі.
За словами міністерки, на сьогодні зафіксовано понад 9 тис. кейсів руйнування довкілля внаслідок російської агресії: "Серед тих, які найбільше шокували світ, - підрив Каховської греблі, отруєння річки Сейм, влучання у НБК ЧАЕС. Майже 23% загальної території України все ще заміновано. Збитки гідротехнічній інфраструктурі оцінюються у мінімум 746 мільйонів доларів, а потреби на відновлення - у майже 11 мільярдів доларів. 10,6 трлн євро - збитки сфери надрокористування України. Близько 50% найважливіших, так званих критичних мінеральних ресурсів України, перебувають у окупованих росією регіонах".
Вона також повідомила, що вже розроблено законопроєкт "Про зелене відновлення", який передбачає впровадження "зеленої" таксономії та створення умов для залучення сталих інвестицій, зокрема через "зелені" облігації та фінансові інструменти.
Серед інших кроків - запуск Платформи Зеленого відновлення, обстеження 100 тис. га лісів, початок висаджування лісу в національному парку "Святі Гори", реалізація проєктів з реабілітації тварин та розмінування 100 км лісових доріг.
"Формула "зеленого" відновлення пронизує весь наш економічний порядок денний. Новий світопорядок зароджується на шляху до миру - так само і нові принципи взаємодії з довкіллям зароджуються під час подолання наслідків бойових дій", - заявила Гринчук.
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