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В Україні знайшлося 550 жінок, які вирішили опанувати "чоловічі" професії, – Держслужба зайнятості
10:49 14.07.2025 |
Від початку запуску восени минулого року експериментального проєкту з професійного навчання жінок у сферах, де традиційно домінували чоловіки, вже понад 550 жінок розпочали навчання традиційно "чоловічим" професіям.
Про це повідомляє Державна служба зайнятості.
До топ-5 регіонів за кількістю залучених роботодавців увійшли Житомирська, Рівненська, Дніпропетровська, Івано-Франківська та Волинська області.
Топ-5 професій, які обрали жінки в традиційно "чоловічих" галузях:
* верстатниця деревообробних верстатів;
* трактористка;
* операторка котельні;
* водійка навантажувача;
* водійка тролейбуса.
У Держслужбі зайнятості нагадали, що навчання в межах проєкту фінансується за рахунок Фонду соціального страхування на випадок безробіття. Вартість курсу не повинна перевищувати 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (на сьогодні це 30 280 грн). Якщо навчання коштує більше, різницю може покрити або роботодавець, або учасниця.
Як повідомлялося, ця програма дозволяє жінкам опанувати 31 професію, що належать до категорії традиційно "чоловічих", серед яких:
* водійка тролейбуса, навантажувача, трамвая;
* машиністка крана;
* трактористка;
* майстриня з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів;
* слюсарка з ремонту колісних транспортних засобів та інші.
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