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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Україні навчатимуть жінок професіям у сфері енергетики

10:37 14.07.2025 |

Економіка, Україна

 

У межах Меморандуму про співпрацю між Мінекономіки, Scatec, IFC, FMO та Swedfund, який підписали під час Конференції з відновлення України в Римі, розпочнеться навчальна програма для жінок, які прагнуть опанувати професії у сфері енергетики.

Про це повідомляє пресслужба міністерства, передає Укрінформ.

"Українські жінки все частіше беруть на себе відповідальність та лідерство у багатьох професіях, зокрема й у тих, де традиційно переважали чоловіки. Опановують нові професії, відкривають свій бізнес, очолюють великі підприємства. Ми підтримуємо прагнення жінок та пропонуємо їм різні можливості для розвитку - від навчальних програм до грантової підтримки бізнесу. Сьогодні ми долучаємося до запуску проєкту Power Women, завдяки якому українки зможуть впевнено заявити про себе в професіях енергетичної сфери", - наголосила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко.

Зазначається, що проєкт Power Women ініційований норвезькою компанією Scatec у партнерстві з FMO, IFC, Swedfund та EdEra. Його мета - надати можливості жінкам опанувати різні професії у сфері енергетики, зокрема відновлювальної, та сприяти гендерній різноманітності в галузі.

У першому наборі проєкту планується відібрати 20 жінок, які протягом двох місяців безкоштовно будуть отримувати теоретичні та практичні знання про роботу сонячних станцій, та професійні можливості, які відкриваються перед ними: від аналітичної, логістичної та менеджерської роботи до технічних напрямків.

Програма курсу включає: онлайн та офлайн тренінги; оплачувані стажування для найуспішніших учасниць; окремі сесії з лідерства та кар'єрну консультацію; підтримку в подальшому працевлаштуванні; розбудову мережі жінок в енергетичному секторі.

Заявки на участь у проєкті Power Women приймаються до 24 липня 2025 року.
 

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