Фінансові новини
- |
- 14.07.25
- |
- 13:52
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Римі були підписані угоди на €11 мільярдів - Свириденко
09:59 14.07.2025 |
У межах Конференції з відновлення України у Римі було підписано близько 200 угод та меморандумів на загальну суму 11 млрд євро.
Як передає Укрінформ, про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка України - міністерка економіки Юлія Свириденко у Фейсбуці.
"Завершилася четверта конференція з відновлення України. URC-2025 у Римі стала наймасштабнішою - і за кількістю учасників, і за якістю угод. Понад 6 000 учасників із 70 країн, близько 200 підписаних угод та меморандумів на суму близько 11 мільярдів євро. Чудова робота української делегації", - написала Свириденко.
Зокрема, Україна підписала угоду про створення найбільшого європейського фонду для інвестицій у відбудову. До цієї угоди приєднаються чотири країни та провідні європейські банки розвитку, а на посаду управителя буде оголошений конкурс.
Крім того, у рамках Ukraine Investment Framework оголошений новий пакет підтримки на понад 2 млрд євро, ще окремо протягом 10 років надійде 500 млн євро від Нідерландів і близько 5 млрд євро допомоги від Швейцарії.
За словами Свириденко, однією із ключових тем конференції стала оборонна промисловість. У цьому напрямку обговорювали створення спільних підприємств, локалізацію виробництва, технології. Є також укладені угоди.
Окремий акцент учасники робили на індустріальному відновленні. Зокрема, компанія NovaSklo підписала з лідерами скляної індустрії угоду про будівництво заводу з виробництва флоат скла, а індустріальний парк Біла Церква домовився про будівництво заводу з італійською компанією Gualapack. Мінекономіки також підписало угоду з Агенцією ООН з промислового розвитку UNIDO по проєкту передачі технологій і створення спільних підприємств з японськими компаніями на 188 млн євро.
У межах конференції Україна також домовилася про нові програми зайнятості для жінок та підтримки жіночого підприємництва, оновлення трудового законодавства тощо.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Комісія з добору директора БЕБ у понеділок поверне уряду лист та не переглядатиме кандидатуру
ТОП-НОВИНИ
|Трамп заявив, що США надішлють Україні Patriot
|Сенатор Грем: США нададуть Україні рекордну кількість зброї
|В представництві ЄС кажуть, що розраховують на призначення керівника БЕБ
|ДБР повідомило про підозру голові ЦПК Шабуніну в ухиленні від військової служби та шахрайстві
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як уникнути помилок у сумісності комплектуючих завдяки конфігуратору
У РУБРИЦІ
|Фінкомітет Ради підтримав «соєві правки» і створить спецфонд для аграріїв за рахунок мит
|Садівники прогнозують зростання цін на яблука в Україні
|«Цифри шокують»: Гетманцев оприлюднив розмір найбільших пенсій суддів і прокурорів
|Мінсільгосп США знизив для України прогноз у 2025/26 МР виробництва пшениці на 4,35%
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 14.07.25
|Міненерго: Українські ПСГ відкриті для азербайджанського газу — без податків і зборів
Бізнес
|ШІ-регулювання: IT-компанії створили в Україні спеціальну організацію
|Велика Британія вклала 163 мільйони євро в супутникового конкурента Starlink
|Модель ШІ Centaur точно моделює та передбачає поведінку людини
|Вміє шепотіти, зіштовхувати чорні діри і створювати ігри - xAI представила Grok 4
|Гендиректорка X Лінда Яккаріно пішла у відставку після антисемітського демаршу Grok
|Nvidia стала першою компанією з капіталізацією вище $4 трлн
|Джек Дорсі запустив bitchat: месенджер для mesh-мережі Bluetooth, він працює без інтернету, номерів та серверів