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АНАЛІТИКА

У Римі були підписані угоди на €11 мільярдів - Свириденко

09:59 14.07.2025 |

Економіка

 

У межах Конференції з відновлення України у Римі було підписано близько 200 угод та меморандумів на загальну суму 11 млрд євро.

Як передає Укрінформ, про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка України - міністерка економіки Юлія Свириденко у Фейсбуці.

"Завершилася четверта конференція з відновлення України. URC-2025 у Римі стала наймасштабнішою - і за кількістю учасників, і за якістю угод. Понад 6 000 учасників із 70 країн, близько 200 підписаних угод та меморандумів на суму близько 11 мільярдів євро. Чудова робота української делегації", - написала Свириденко.

Зокрема, Україна підписала угоду про створення найбільшого європейського фонду для інвестицій у відбудову. До цієї угоди приєднаються чотири країни та провідні європейські банки розвитку, а на посаду управителя буде оголошений конкурс.

Крім того, у рамках Ukraine Investment Framework оголошений новий пакет підтримки на понад 2 млрд євро, ще окремо протягом 10 років надійде 500 млн євро від Нідерландів і близько 5 млрд євро допомоги від Швейцарії.

За словами Свириденко, однією із ключових тем конференції стала оборонна промисловість. У цьому напрямку обговорювали створення спільних підприємств, локалізацію виробництва, технології. Є також укладені угоди.

Окремий акцент учасники робили на індустріальному відновленні. Зокрема, компанія NovaSklo підписала з лідерами скляної індустрії угоду про будівництво заводу з виробництва флоат скла, а індустріальний парк Біла Церква домовився про будівництво заводу з італійською компанією Gualapack. Мінекономіки також підписало угоду з Агенцією ООН з промислового розвитку UNIDO по проєкту передачі технологій і створення спільних підприємств з японськими компаніями на 188 млн євро.

У межах конференції Україна також домовилася про нові програми зайнятості для жінок та підтримки жіночого підприємництва, оновлення трудового законодавства тощо.
 

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