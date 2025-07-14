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В Україні запускають програму грантів на навчання для молодих підприємців
Молоді українці, які отримали грант на розвиток власної справи від держави, мають можливість взяти участь у програмі фінансування професійного навчання.
Відповідний меморандум про співпрацю, в межах якого реалізується програма, підписаний під час Конференції з відновлення України у Римі за участю Мінекономіки, CORE та Ощадбанку, повідомляє Укрінформ з посиланням на Мінекономіки.
Зазначається, що міжнародна гуманітарна організація CORE Response в Україні фінансуватиме навчальні програми, курси або тренінги для молодих підприємців.
"В Україні зароджується нове покоління підприємців - ініціативних, креативних, амбітних... Ця молодь свідомо обирає жити, працювати, створювати та перемагати в Україні. Ми, як держава, надаємо їм максимальну підтримку: через грантові програми для старту та масштабування бізнесу, через освітні та менторські проєкти, що допомагають молодим підприємцям розкрити свій потенціал", - наголосила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.
За її словами, завдяки партнерам сьогодні для молодих підприємців відкривається ще одна можливість - інструменти для подальшого професійного зростання та виходу на новий рівень.
Програма реалізується за фінансування Міжнародної гуманітарної організації CORE Response в Україні та за підтримки Міністерства економіки та акціонерного товариства «Державний ощадний банк України».
Підприємці самостійно обиратимуть сертифіковані навчальні програми, курси або тренінги, спрямовані на покращення професійних навичок. Щоб стати кандидатом на участь в програмі, вони мають пройти опитування та подати заявку. Обов'язкові критерії для участі: отриманий грант від Мінекономіки на розвиток бізнесу за програмою «Власна справа»; вік 18-35 років.
Учасники програми зможуть отримати оплату за майбутнє або відшкодування за вже пройдене професійне навчання. Таким чином CORE має на меті підтримати молодих українських підприємців, в першу чергу - ВПО та постраждалих від збройної агресії проти України.
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