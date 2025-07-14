Група Світового банку застрахувала €185 мільйонів інвестицій для двох проєктів в Україні

На Конференції з відновлення України у Римі Багатостороннє агентство з гарантій інвестицій (MIGA), що входить до Групи Світового банку, оголосило про надання нових гарантій на суму 185 млн євро для двох проєктів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство економіки України.

"Гарантію у розмірі €100 млн видано BNP Paribas S.A., а €85 млн - ING Bank N.V. для покриття їхніх інвестицій у дочірні банки в Україні. Це дозволить знизити ризики у балансах банків та забезпечити подальше кредитування бізнесу. Гарантії реалізуються через цільовий фонд SURE Trust Fund із використанням приватного перестрахування у співвідношенні 1 до 3,7", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну MIGA видало нові гарантії на суму 448 млн дол. для українських проєктів.

"Гарантії MIGA є ключовим інструментом зменшення ризиків для іноземних інвесторів і банків, що працюють в Україні. Вони дозволяють забезпечити безперервність діяльності фінансового сектору, підтримати кредитування малого та середнього бізнесу та залучати інвестиції для відновлення та відбудови країни", - прокоментувала перша віцепрем'єр-міністерка України - міністерка економіки Юлія Свириденко.