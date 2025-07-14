Фінансові новини
- |
- 14.07.25
- |
- 13:52
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Група Світового банку застрахувала €185 мільйонів інвестицій для двох проєктів в Україні
09:38 14.07.2025 |
На Конференції з відновлення України у Римі Багатостороннє агентство з гарантій інвестицій (MIGA), що входить до Групи Світового банку, оголосило про надання нових гарантій на суму 185 млн євро для двох проєктів.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство економіки України.
"Гарантію у розмірі €100 млн видано BNP Paribas S.A., а €85 млн - ING Bank N.V. для покриття їхніх інвестицій у дочірні банки в Україні. Це дозволить знизити ризики у балансах банків та забезпечити подальше кредитування бізнесу. Гарантії реалізуються через цільовий фонд SURE Trust Fund із використанням приватного перестрахування у співвідношенні 1 до 3,7", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну MIGA видало нові гарантії на суму 448 млн дол. для українських проєктів.
"Гарантії MIGA є ключовим інструментом зменшення ризиків для іноземних інвесторів і банків, що працюють в Україні. Вони дозволяють забезпечити безперервність діяльності фінансового сектору, підтримати кредитування малого та середнього бізнесу та залучати інвестиції для відновлення та відбудови країни", - прокоментувала перша віцепрем'єр-міністерка України - міністерка економіки Юлія Свириденко.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Комісія з добору директора БЕБ у понеділок поверне уряду лист та не переглядатиме кандидатуру
ТОП-НОВИНИ
|Трамп заявив, що США надішлють Україні Patriot
|Сенатор Грем: США нададуть Україні рекордну кількість зброї
|В представництві ЄС кажуть, що розраховують на призначення керівника БЕБ
|ДБР повідомило про підозру голові ЦПК Шабуніну в ухиленні від військової служби та шахрайстві
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як уникнути помилок у сумісності комплектуючих завдяки конфігуратору
У РУБРИЦІ
|Фінкомітет Ради підтримав «соєві правки» і створить спецфонд для аграріїв за рахунок мит
|Садівники прогнозують зростання цін на яблука в Україні
|«Цифри шокують»: Гетманцев оприлюднив розмір найбільших пенсій суддів і прокурорів
|Мінсільгосп США знизив для України прогноз у 2025/26 МР виробництва пшениці на 4,35%
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 14.07.25
|Міненерго: Українські ПСГ відкриті для азербайджанського газу — без податків і зборів
Бізнес
|ШІ-регулювання: IT-компанії створили в Україні спеціальну організацію
|Велика Британія вклала 163 мільйони євро в супутникового конкурента Starlink
|Модель ШІ Centaur точно моделює та передбачає поведінку людини
|Вміє шепотіти, зіштовхувати чорні діри і створювати ігри - xAI представила Grok 4
|Гендиректорка X Лінда Яккаріно пішла у відставку після антисемітського демаршу Grok
|Nvidia стала першою компанією з капіталізацією вище $4 трлн
|Джек Дорсі запустив bitchat: месенджер для mesh-мережі Bluetooth, він працює без інтернету, номерів та серверів