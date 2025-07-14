ЄІБ виділить понад 130 мільйонів євро на відновлення транспортної інфраструктури України

Україна та Європейський інвестбанк (ЄІБ) підписали фінансову угоду на 134 млн євро для відновлення транспортної інфраструктури.

Про це повідомляє Мінрозвитку.

Угоду підписали у Римі на полях Міжнародної конференції з відновлення України URC2025.

Документ підписали віцепрем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба та віцепрезидентка ЄІБ Тереза Червінська.

"Фінансування буде спрямоване на реалізацію проєкту з відновлення критичної транспортної інфраструктури: доріг, мостів, логістичних вузлів у регіонах із підвищеним навантаженням на сполучення.

Йдеться, зокрема, про маршрути, які забезпечують доступ до медичних, гуманітарних та адміністративних послуг у громадах України", - заявили у міністерстві.

Проєкт реалізовуватиметься у партнерстві з Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури.

Також віцепрем'єр Олексій Кулеба обговорив з президенткою ЄІБ Надією Кальвіно нові напрями співпраці: запуск житлових програм (у тому числі соціального муніципального фонду), фінансування прикордонної інфраструктури та створення грантів для громад без доступу до кредитів.