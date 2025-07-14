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ЄІБ виділить понад 130 мільйонів євро на відновлення транспортної інфраструктури України
09:29 14.07.2025 |
Україна та Європейський інвестбанк (ЄІБ) підписали фінансову угоду на 134 млн євро для відновлення транспортної інфраструктури.
Про це повідомляє Мінрозвитку.
Угоду підписали у Римі на полях Міжнародної конференції з відновлення України URC2025.
Документ підписали віцепрем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба та віцепрезидентка ЄІБ Тереза Червінська.
"Фінансування буде спрямоване на реалізацію проєкту з відновлення критичної транспортної інфраструктури: доріг, мостів, логістичних вузлів у регіонах із підвищеним навантаженням на сполучення.
Йдеться, зокрема, про маршрути, які забезпечують доступ до медичних, гуманітарних та адміністративних послуг у громадах України", - заявили у міністерстві.
Проєкт реалізовуватиметься у партнерстві з Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури.
Також віцепрем'єр Олексій Кулеба обговорив з президенткою ЄІБ Надією Кальвіно нові напрями співпраці: запуск житлових програм (у тому числі соціального муніципального фонду), фінансування прикордонної інфраструктури та створення грантів для громад без доступу до кредитів.
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