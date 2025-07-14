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В Римі підписано Меморандум про співпрацю між Укроборонпром та Федерацією італійських компаній авіаційної, оборонної та безпекової галузей

 

АО "Українська оборонна промисловість" уклало Меморандум про співпрацю з Федерацією італійських компаній авіаційної, оборонної та безпекової галузей (AIAD) на полях Міжнародної конференції з питань відновлення України, повідомила пресслужба АО.

"Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" уклало Меморандум про співпрацю з федерацією італійських компаній авіаційної, оборонної та безпекової галузей (AIAD). Документ було підписано на полях URC 2025 - Міжнародної конференції з питань відновлення України", - йдеться у повідомленні пресслужби у телеграмі у суботу.

Повідомляється, що меморандум передбачає взаємодію українських та італійських зброярів для посилення та подальшого розвитку авіаційної компоненти вітчизняного оборонно-промислового комплексу.

"Наша Компанія має розвинутий кластер підприємств з авіабудування та авіаремонту, просунуту науково-виробничу базу та висококваліфікованих фахівців. Тому ми завжди готові до нових партнерств з іноземними колегами, обміну з ними ідеями та досвідом", - зазначає Генеральний директор Укроборонпрому Олег Гуляк.

AIAD об'єднує майже всі італійські підприємства, які працюють з передовими технологіями в галузі проєктування, виробництва, досліджень та послуг для цивільної й військової аерокосмічної галузі, військово-морського флоту та армійського сектора, а також пов'язані з цим електронні системи, обладнання, кіберзахист і безпеку.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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