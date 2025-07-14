Фінансові новини
- |
- 14.07.25
- |
- 13:51
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Римі підписано Меморандум про співпрацю між Укроборонпром та Федерацією італійських компаній авіаційної, оборонної та безпекової галузей
09:25 14.07.2025 |
АО "Українська оборонна промисловість" уклало Меморандум про співпрацю з Федерацією італійських компаній авіаційної, оборонної та безпекової галузей (AIAD) на полях Міжнародної конференції з питань відновлення України, повідомила пресслужба АО.
"Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" уклало Меморандум про співпрацю з федерацією італійських компаній авіаційної, оборонної та безпекової галузей (AIAD). Документ було підписано на полях URC 2025 - Міжнародної конференції з питань відновлення України", - йдеться у повідомленні пресслужби у телеграмі у суботу.
Повідомляється, що меморандум передбачає взаємодію українських та італійських зброярів для посилення та подальшого розвитку авіаційної компоненти вітчизняного оборонно-промислового комплексу.
"Наша Компанія має розвинутий кластер підприємств з авіабудування та авіаремонту, просунуту науково-виробничу базу та висококваліфікованих фахівців. Тому ми завжди готові до нових партнерств з іноземними колегами, обміну з ними ідеями та досвідом", - зазначає Генеральний директор Укроборонпрому Олег Гуляк.
AIAD об'єднує майже всі італійські підприємства, які працюють з передовими технологіями в галузі проєктування, виробництва, досліджень та послуг для цивільної й військової аерокосмічної галузі, військово-морського флоту та армійського сектора, а також пов'язані з цим електронні системи, обладнання, кіберзахист і безпеку.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Комісія з добору директора БЕБ у понеділок поверне уряду лист та не переглядатиме кандидатуру
ТОП-НОВИНИ
|Трамп заявив, що США надішлють Україні Patriot
|Сенатор Грем: США нададуть Україні рекордну кількість зброї
|В представництві ЄС кажуть, що розраховують на призначення керівника БЕБ
|ДБР повідомило про підозру голові ЦПК Шабуніну в ухиленні від військової служби та шахрайстві
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як уникнути помилок у сумісності комплектуючих завдяки конфігуратору
У РУБРИЦІ
|Фінкомітет Ради підтримав «соєві правки» і створить спецфонд для аграріїв за рахунок мит
|Садівники прогнозують зростання цін на яблука в Україні
|«Цифри шокують»: Гетманцев оприлюднив розмір найбільших пенсій суддів і прокурорів
|Мінсільгосп США знизив для України прогноз у 2025/26 МР виробництва пшениці на 4,35%
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 14.07.25
|Міненерго: Українські ПСГ відкриті для азербайджанського газу — без податків і зборів
Бізнес
|ШІ-регулювання: IT-компанії створили в Україні спеціальну організацію
|Велика Британія вклала 163 мільйони євро в супутникового конкурента Starlink
|Модель ШІ Centaur точно моделює та передбачає поведінку людини
|Вміє шепотіти, зіштовхувати чорні діри і створювати ігри - xAI представила Grok 4
|Гендиректорка X Лінда Яккаріно пішла у відставку після антисемітського демаршу Grok
|Nvidia стала першою компанією з капіталізацією вище $4 трлн
|Джек Дорсі запустив bitchat: месенджер для mesh-мережі Bluetooth, він працює без інтернету, номерів та серверів