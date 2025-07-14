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Skills Alliance for Ukraine закумулював 900 мільйонів євро для профнавчання українців - Мінекономіки

08:52 14.07.2025 |

Економіка, Україна

 

Багатостороння міжнародна ініціатива Skills Alliance for Ukraine за рік закумулювала понад 900 млн євро для підготовки кваліфікованих фахівців.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство економіки України.

У міністерстві нагадали, що ініціатива була створена у межах Конференції з відновлення у Берліні торік. За цей час кількість її учасників зросла із 50 до 79. Крім того, навчання пройшли понад 275 тисяч українців, зокрема 134 тисяч жінок.

"Загалом альянс зобов'язався підготувати 390 000 фахівців для України до 2027 року. Загальна мобілізована альянсом сума для реалізації цієї мети вже перевищила 900 мільйонів євро, тоді як торік вона становила 700 мільйонів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що у рамках Конференції з відновлення України (URC 2025) у Римі було офіційно запущено вебсайт альянсу - skills-alliance-for-ukraine.org, який покликаний покращити координацію та прозорість. Ця нова платформа дасть змогу учасникам альянсу ефективніше співпрацювати, обмінюватися досвідом і надавати широкій аудиторії огляд усіх освітніх ініціатив, які підтримує альянс.

На заході Skills Alliance Lab були оголошені нові зобов'язання учасників альянсу: 2,94 млн євро від Данії до багатосторонньої ініціативи Skills4Recovery, яку вже підтримують ЄС, Німеччина, Польща та Естонія; 17 млн євро від Нідерландів на підготовку фахівців для водного сектору України; 193 000 євро від FMO (Нідерланди), Swedfund (Швеція) та Scatec (Норвегія) на навчання жінок для роботи на електростанціях, зокрема сонячних парках.
 

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