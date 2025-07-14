Фінансові новини
- |
- 14.07.25
- |
- 13:51
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Skills Alliance for Ukraine закумулював 900 мільйонів євро для профнавчання українців - Мінекономіки
Багатостороння міжнародна ініціатива Skills Alliance for Ukraine за рік закумулювала понад 900 млн євро для підготовки кваліфікованих фахівців.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство економіки України.
У міністерстві нагадали, що ініціатива була створена у межах Конференції з відновлення у Берліні торік. За цей час кількість її учасників зросла із 50 до 79. Крім того, навчання пройшли понад 275 тисяч українців, зокрема 134 тисяч жінок.
"Загалом альянс зобов'язався підготувати 390 000 фахівців для України до 2027 року. Загальна мобілізована альянсом сума для реалізації цієї мети вже перевищила 900 мільйонів євро, тоді як торік вона становила 700 мільйонів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається також, що у рамках Конференції з відновлення України (URC 2025) у Римі було офіційно запущено вебсайт альянсу - skills-alliance-for-ukraine.org, який покликаний покращити координацію та прозорість. Ця нова платформа дасть змогу учасникам альянсу ефективніше співпрацювати, обмінюватися досвідом і надавати широкій аудиторії огляд усіх освітніх ініціатив, які підтримує альянс.
На заході Skills Alliance Lab були оголошені нові зобов'язання учасників альянсу: 2,94 млн євро від Данії до багатосторонньої ініціативи Skills4Recovery, яку вже підтримують ЄС, Німеччина, Польща та Естонія; 17 млн євро від Нідерландів на підготовку фахівців для водного сектору України; 193 000 євро від FMO (Нідерланди), Swedfund (Швеція) та Scatec (Норвегія) на навчання жінок для роботи на електростанціях, зокрема сонячних парках.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Комісія з добору директора БЕБ у понеділок поверне уряду лист та не переглядатиме кандидатуру
ТОП-НОВИНИ
|Трамп заявив, що США надішлють Україні Patriot
|Сенатор Грем: США нададуть Україні рекордну кількість зброї
|В представництві ЄС кажуть, що розраховують на призначення керівника БЕБ
|ДБР повідомило про підозру голові ЦПК Шабуніну в ухиленні від військової служби та шахрайстві
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як уникнути помилок у сумісності комплектуючих завдяки конфігуратору
У РУБРИЦІ
|Фінкомітет Ради підтримав «соєві правки» і створить спецфонд для аграріїв за рахунок мит
|Садівники прогнозують зростання цін на яблука в Україні
|«Цифри шокують»: Гетманцев оприлюднив розмір найбільших пенсій суддів і прокурорів
|Мінсільгосп США знизив для України прогноз у 2025/26 МР виробництва пшениці на 4,35%
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 14.07.25
|Міненерго: Українські ПСГ відкриті для азербайджанського газу — без податків і зборів
Бізнес
|ШІ-регулювання: IT-компанії створили в Україні спеціальну організацію
|Велика Британія вклала 163 мільйони євро в супутникового конкурента Starlink
|Модель ШІ Centaur точно моделює та передбачає поведінку людини
|Вміє шепотіти, зіштовхувати чорні діри і створювати ігри - xAI представила Grok 4
|Гендиректорка X Лінда Яккаріно пішла у відставку після антисемітського демаршу Grok
|Nvidia стала першою компанією з капіталізацією вище $4 трлн
|Джек Дорсі запустив bitchat: месенджер для mesh-мережі Bluetooth, він працює без інтернету, номерів та серверів