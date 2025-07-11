Мінекономіки представило концепцію розвитку промисловості після війни

Міністерство економіки представило концепцію промислової стратегії, яка має стати фундаментом економічного зростання України після війни. Про це повідомила пресслужба міністерства.

Презентація відбулася під час міжнародної конференції з відновлення України URC 2025 у Римі.

Стратегія передбачає відновлення та оновлення промисловості після війни з акцентом на підвищення ефективності, стійкості та залучення до світових виробничих ланцюгів.

Вона має на меті розвиток сучасної, конкурентної та орієнтованої на експорт промисловості, посилення зв'язків з ринком ЄС, підтримку бізнесу й створення нових якісних робочих місць.

За словами заступника міністра Андрія Телюпи, Україна робить ставку на галузі, де має очевидні конкурентні переваги - зокрема, виробництво сталі, титану, літію та графіту, відновлювану енергетику й цифрові технології.

"Поєднання цих ресурсів та інновацій дасть можливість створювати сучасні виробництва і забезпечити економічну стійкість та стратегічну автономію", - наголосив Телюпа.

Пріоритетні галузі розвитку:

→ машинобудування;

→ металургія (зокрема зелена);

→ енергетика (включно з відновлюваною);

→ ІТ та цифрові індустрії;

→ інфраструктура та будівництво;

→ агроперероблювання;

→ виробництво оборонної та дуальної техніки.

Для реалізації стратегії планується створення дорожньої карти переходу від екстрених заходів до сталого зростання.

Для цього передбачається реформування наявних програм підтримки, запуск платформ державно-приватного діалогу, впровадження стратегій смартспеціалізації (Smart Specialisation), узгоджених зі стандартами ЄС.

Виклики, які враховує стратегія:

→ руйнування промислової інфраструктури внаслідок війни;

→ висока залежність від сировинної моделі;

→ низька продуктивність держпідприємств;

→ недостатній рівень інновацій та технологій;

→ спадкова висока вуглецева інтенсивність виробництва.

Фіналізація стратегії запланована до кінця 2025 року, а її впровадження передбачене на 2026-2030 роки.

Розробку документа Міністерство економіки здійснює у співпраці зі Світовим банком, OECD, UNIDO та Київською школою економіки.