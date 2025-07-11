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В Україні тестують нову систему соціальної допомоги – виплати будуть більшими, ніж зараз
Міністерство соціальної політики запустило пілотний проєкт із призначення нової "базової соціальної допомоги" для чинних отримувачів соціальних виплат. Про це повідомила пресслужба Мінсоцполітики.
Нова система дозволяє родинам не оформлювати одразу кілька допомог (наприклад, для малозабезпечених, одиноких матерів чи багатодітних), а отримувати одну - об'єднану.
Наразі запущено експеримент, участь у якому беруть родини, які вже отримують одну або кілька з таких допомог:
* державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям;
* державну допомогу на дітей одиноким матерям/батькам;
* допомогу на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях;
* тимчасову державну допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме.
Розмір базової соціальної допомоги дорівнює різниці між базовою величиною для родини та її середнім місячним доходом.
Базова величина обраховується для кожного члена сім'ї індивідуально:
* для першого члена сім'ї, кожної дитини до 18 років і осіб з інвалідністю І або ІІ групи - 100% базової допомоги, тобто 4500 грн;
* для кожного наступного члена сім'ї - 70% базової величини, з коригувальними коефіцієнтами для пенсіонерів, залежно від стажу роботи.
Наприклад, мама, яка не працюєі має дитину двох років, зараз отримує 6500 грн соціальної допомоги. За новою схемою вона зможе отримувати 9000 грн.
Сім'я з п'яти осіб (батько з мінімальною зарплатою, мама та троє дітей) отримає 14 010 грн, замість чинних 10 500 грн.
Поки що проєкт працює у тестовому режимі. Пенсійний фонд збирає зворотний зв'язок, щоб доопрацювати модель. У разі успіху нову допомогу можуть поширити на більшу кількість отримувачів.
Учасники експерименту можуть обрати: або залишити вже оформлені "класичні" соцвиплати, або перейти на нову базову соціальну допомогу.
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