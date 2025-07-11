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Україна та ЄС запускають перший альянс для розвитку оборонних технологій BraveTech EU – Федоров
13:45 11.07.2025 |
Україна та Європейський Союз спрямують EUR100 млн для пошуку технологічних геймченджерів для війни, повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"Сьогодні на URC разом з Єврокомісаром з питань оборони та космосу Андрюсом Кубілюсом анонсували початок важливої ініціативи для сфери оборони - BraveTech EU", - зазначив Федоров у своєму телеграм-каналі в п'ятницю.
Він додав, що кожна зі сторін виділить по EUR 50 млн, а реалізація BraveTech EU відбуватиметься у два етапи, зокрема восени 2025 року налагодження партнерства між стартапами, інвесторами та компаніями.
У 2026 році залучення додаткових ресурсів для надання грантів стартапам.
Федоров також наголосив, що від України проєкт координуватиме Brave1, а від ЄС - European Defence Fund та EU Defence Innovation Scheme.
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