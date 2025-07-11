Фінансові новини
- |
- 11.07.25
- |
- 14:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна та Світовий банк запускають програму на $200 мільйонів для підготовки проєктів відбудови
13:41 11.07.2025 |
Уряд України підписав зі Світовим банком угоду про запуск п'ятирічної програми PREPARE Ukraine загальним обсягом $200 млн, яка покликана профінансувати підготовку державних та муніципальних проєктів відбудови, щоби ті відповідали вимогам міжнародних інвесторів і могли швидко переходити до реалізації.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки.
Програму впроваджуватиме Агенція з питань державно-приватного партнерства під координацією Мінекономіки.
Початковий грант $44,3 млн із Цільового фонду багатьох донорів з підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF) буде спрямовано на формування портфеля публічних інвестицій і посилення інституційної спроможності.
"PREPARE Ukraine перетворює донорські гранти на конкретні проєкти - від відбудови мостів і лікарень до запуску нових виробництв, здатних інтегруватися у глобальні ланцюги постачання. Разом зі Світовим банком ми створюємо системну "фабрику підготовки", що мінімізує затримки, підвищує прозорість і відкриває шлях до багатомільярдних інвестицій у найближчі роки", - зазначила перша віцепрем'єр-міністерка України - міністерка економіки Юлія Свириденко.
Перший транш буде доступний до використання починаючи з серпня й покриватиме технічну підтримку державних замовників, включно з розбудовою самої Агенції.
Найближчим часом Світовий банк і Мінекономіки затвердять операційний посібник програми, відкриють фонд підготовки проєктів і почнуть фінансувати технічну підтримку державних замовників.
Як повідомлялося, в червні Україна отримала $190 млн у рамках спільного зі Світовим банком проєкту "Створення стійкої інфраструктури в умовах вразливого середовища в Україні (DRIVE)".
До того стало відомо, що Світовий банк спільно з представниками Міністерства фінансів та уряду України працюють над узгодженням ключових параметрів нової угоди щодо "Позики на політику розвитку "Основи зростання" (Development Policy Operation, DPO).
Також повідомлялося, що Світовий банк виділив Україні додаткові $84 млн на продовження фінансування проєкту "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (HOPE)".
Раніше стало відомо, що державний бюджет України з лютого 2022 року отримав фінансову допомогу від Світового банку в сумі понад $51 млрд, із якої $30,7 млрд є грантами.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна отримає £1,7 мільярда на оборону під гарантії Британії
|Трамп анонсував на 14 липня «важливу заяву про Росію»
|ЗМІ: Трамп планує вперше за своєї каденції передати Україні зброю із запасів США на $300 млн
|Трамп каже, що досяг угоди про постачання американської зброї Україні з фінансуванням НАТО
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як уникнути помилок у сумісності комплектуючих завдяки конфігуратору
У РУБРИЦІ
|Україна та ЄС інвестують по EUR50 млн в спільний грантовий фонд оборонних інновацій Brave BraveTech EU
|Україна та ЄС запускають перший альянс для розвитку оборонних технологій BraveTech EU – Федоров
|Україна та Світовий банк запускають програму на $200 мільйонів для підготовки проєктів відбудови
|BGV та ЄБРР на URC-2025 домовились про стратегічну співпрацю для розвитку графітового проєкту компанії
|МЕА підвищило прогноз зростання поставок нафти на світовий ринок у 2025 р. на 300 тис. б/д - до 2,1 млн б/д
|МЕА трохи знизило оцінки зростання попиту на нафту у світі в 2025 р. і 2026 р. - до 0,7 млн б/д і 0,72 млн б/д
Бізнес
|Nvidia стала першою компанією з капіталізацією вище $4 трлн
|Джек Дорсі запустив bitchat: месенджер для mesh-мережі Bluetooth, він працює без інтернету, номерів та серверів
|Платформа для фрилансу Upwork пояснила масове блокування користувачів з України санкціями проти окупованих територій
|Samsung хоче стати «лікарем у кишені» та купує компанію Xealth
|Google дає Gemini доступ до сторонніх додатків на Android без згоди користувачів
|Threads наздоганяє X на смартфонах — аудиторії майже зрівнялися
|В ЄС почали «маркувати» смартфони даними про енергоефективність