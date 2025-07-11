Україна та Світовий банк запускають програму на $200 мільйонів для підготовки проєктів відбудови

Уряд України підписав зі Світовим банком угоду про запуск п'ятирічної програми PREPARE Ukraine загальним обсягом $200 млн, яка покликана профінансувати підготовку державних та муніципальних проєктів відбудови, щоби ті відповідали вимогам міжнародних інвесторів і могли швидко переходити до реалізації.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки.

Програму впроваджуватиме Агенція з питань державно-приватного партнерства під координацією Мінекономіки.

Початковий грант $44,3 млн із Цільового фонду багатьох донорів з підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF) буде спрямовано на формування портфеля публічних інвестицій і посилення інституційної спроможності.

"PREPARE Ukraine перетворює донорські гранти на конкретні проєкти - від відбудови мостів і лікарень до запуску нових виробництв, здатних інтегруватися у глобальні ланцюги постачання. Разом зі Світовим банком ми створюємо системну "фабрику підготовки", що мінімізує затримки, підвищує прозорість і відкриває шлях до багатомільярдних інвестицій у найближчі роки", - зазначила перша віцепрем'єр-міністерка України - міністерка економіки Юлія Свириденко.

Перший транш буде доступний до використання починаючи з серпня й покриватиме технічну підтримку державних замовників, включно з розбудовою самої Агенції.

Найближчим часом Світовий банк і Мінекономіки затвердять операційний посібник програми, відкриють фонд підготовки проєктів і почнуть фінансувати технічну підтримку державних замовників.

Як повідомлялося, в червні Україна отримала $190 млн у рамках спільного зі Світовим банком проєкту "Створення стійкої інфраструктури в умовах вразливого середовища в Україні (DRIVE)".

До того стало відомо, що Світовий банк спільно з представниками Міністерства фінансів та уряду України працюють над узгодженням ключових параметрів нової угоди щодо "Позики на політику розвитку "Основи зростання" (Development Policy Operation, DPO).

Також повідомлялося, що Світовий банк виділив Україні додаткові $84 млн на продовження фінансування проєкту "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (HOPE)".

Раніше стало відомо, що державний бюджет України з лютого 2022 року отримав фінансову допомогу від Світового банку в сумі понад $51 млрд, із якої $30,7 млрд є грантами.