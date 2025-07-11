Фінансові новини
- |
- 11.07.25
- |
- 14:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна домовилася зі фармкомпанією Roche про спільне виробництво ліків від раку – Радуцький
10:30 11.07.2025 |
Україна планує спільно зі швейцарською фармацевтичною компанією Roche виробляти ліки від раку легень та грудної залози, повідомив голова парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування Михайло Радуцький на своїй сторінці в мережі фейсбук, відповідну домовленість було досягнуто в межах URC-2025 Ukraine Recovery Conference в четвер.
"Протягом кількох років команда президента вела переговори з міжнародними фармацевтичними компаніями щодо локалізації виробництва в Україні. Держпідприємство "Медичні закупівлі України" та Roche підписали інвестиційну угоду про створення потужностей для виробництва інноваційних ліків від раку легень та грудної залози в Україні", - повідомив він.
Радуцький уточнив, що Roche постачатиме лікарські засоби "in bulk", а їхнє фасування, кінцеве пакування та маркування здійснюватиметься безпосередньо в Україні, на виробничих потужностях філії МЗУ "Медпостачання".
Він зазначив, що для запуску проекту необхідно отримати ліцензію GMP на виробництво та провести навчання персоналу.
Перші ліки в рамках проєкту пацієнти зможуть отримати вже в 2027 році.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна отримає £1,7 мільярда на оборону під гарантії Британії
|Трамп анонсував на 14 липня «важливу заяву про Росію»
|ЗМІ: Трамп планує вперше за своєї каденції передати Україні зброю із запасів США на $300 млн
|Трамп каже, що досяг угоди про постачання американської зброї Україні з фінансуванням НАТО
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як уникнути помилок у сумісності комплектуючих завдяки конфігуратору
У РУБРИЦІ
|Україна та ЄС інвестують по EUR50 млн в спільний грантовий фонд оборонних інновацій Brave BraveTech EU
|Україна та ЄС запускають перший альянс для розвитку оборонних технологій BraveTech EU – Федоров
|Україна та Світовий банк запускають програму на $200 мільйонів для підготовки проєктів відбудови
|BGV та ЄБРР на URC-2025 домовились про стратегічну співпрацю для розвитку графітового проєкту компанії
|МЕА підвищило прогноз зростання поставок нафти на світовий ринок у 2025 р. на 300 тис. б/д - до 2,1 млн б/д
|МЕА трохи знизило оцінки зростання попиту на нафту у світі в 2025 р. і 2026 р. - до 0,7 млн б/д і 0,72 млн б/д
Бізнес
|Nvidia стала першою компанією з капіталізацією вище $4 трлн
|Джек Дорсі запустив bitchat: месенджер для mesh-мережі Bluetooth, він працює без інтернету, номерів та серверів
|Платформа для фрилансу Upwork пояснила масове блокування користувачів з України санкціями проти окупованих територій
|Samsung хоче стати «лікарем у кишені» та купує компанію Xealth
|Google дає Gemini доступ до сторонніх додатків на Android без згоди користувачів
|Threads наздоганяє X на смартфонах — аудиторії майже зрівнялися
|В ЄС почали «маркувати» смартфони даними про енергоефективність