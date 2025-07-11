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АНАЛІТИКА

Українська економіка крок за кроком відновлюється попри війну - глава Нацбанку

09:50 11.07.2025 |

Економіка

 

Україні вдалося знайти ефективні рішення у сфері монетарної політики, які дозволяють системі функціонувати ефективно, а економіці - поступово відновлюватися попри війну.

На цьому під час виступу на пленарній сесії Міжнародної конференції з відновлення України у Римі наголосив голова Національного банку України Андрій Пишний, передає кореспондент Укрінформу.

«Макрофінансова стабільність - це основа. Українська економіка протягом цих 1 233 днів війни відновлюється, поступово, крок за кроком, але відновлюється. Економічне зростання у 2023 році після драматичного падіння у 2022 становило 5%. У 2024 році - 3%. Ми прогнозуємо економічне відновлення цього року приблизно на тих самих показниках. Це свідчить про те, що українські підприємці змогли знайти оптимальну модель, яка дозволила їм адаптуватися до викликів війни, а український уряд, Національний банк знайшли рішення у сфері монетарної політики, у сфері забезпечення фінансової стабільності, які дозволяють системі функціонувати ефективно», - сказав Пишний.

Серед ефективних рішень очільник НБУ назвав забезпечення цінової стабільності, зокрема, шляхом відмови від емісійного фінансування бюджету та завдяки допомозі від міжнародних партнерів. Він додав, що і цього року, і наступного Нацбанк залишається прихильником стратегії відмови від монетизації бюджетного дефіциту.

Крім того, Пишний висловив сподівання, що політичні заяви, які звучать під час URC 2025, перетворяться у чітку та регулярну підтримку макрофінансової стабільності України, яка є запорукою її обороноздатності.

«Я дуже сподіваюся, що сьогоднішні важливі і потужні політичні заяви дозволять нам у 2026 році побачити чіткий фінансовий горизонт сталої, регулярної і достатньої підтримки нашої обороноздатності. Макрофінансова допомога, макрофінансова стабільність - це водночас і результат обороноздатності і в той же час чітка, зрозуміла її передумова», - зазначив голова НБУ.

Він також запевнив учасників панельної дискусії в тому, що банківський сектор України залишається стабільним і продовжує виступати ефективним посередником між приватним капіталом і потребами країни у відновленні.

«Банківський сектор прибутковий, ліквідний, ефективний. Кредитування в Україні попри війну зростає на 30% рік до року. Принципово важливо, щоб фінансова система виступила ефективним посередником між приватним капіталом і потребами України у відновленні. І я можу запевнити вас, що Національний банк чітко усвідомлює рівень своєї відповідальності у реалізації за будь-яких умов мандату цінової і фінансової стабільності», - підкреслив Пишний.
 

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