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Штраф за порушення вимог використання касових апаратів доведеться платити в повному обсязі

18:16 10.07.2025 |

Економіка

 

З 1 серпня завершиться перехідний період, під час якого діяв зменшений розмір штрафів за порушення правил застосування РРО/ПРРО.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

В податковій нагадали, що у 2023 році, після поновлення права контролюючих органів на повноцінне застосування штрафних санкцій, держава тимчасово зменшила їх розмір до 25% і 50% для адаптації бізнесу до нових умов.

Зазначається, що ці пом'якшення втратять чинність і штрафи за незастосування РРО та невидачу чеків знову стягуватимуться у повному обсязі:

- 100% - вартості товарів (робіт, послуг) при першому порушенні;

- 150% - вартості при кожному наступному порушенні.

В ДПС закликали:

- використовувати лише зареєстровані РРО, ПРРО або розрахункові книжки;

- проводити розрахунки на повну суму вартості товарів або послуг;

- видавати покупцям відповідні розрахункові документи (у паперовій або електронній формі).

За матеріалами: Економічна правда
 

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