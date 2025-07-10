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Штраф за порушення вимог використання касових апаратів доведеться платити в повному обсязі
18:16 10.07.2025 |
З 1 серпня завершиться перехідний період, під час якого діяв зменшений розмір штрафів за порушення правил застосування РРО/ПРРО.
Про це повідомляє Державна податкова служба.
В податковій нагадали, що у 2023 році, після поновлення права контролюючих органів на повноцінне застосування штрафних санкцій, держава тимчасово зменшила їх розмір до 25% і 50% для адаптації бізнесу до нових умов.
Зазначається, що ці пом'якшення втратять чинність і штрафи за незастосування РРО та невидачу чеків знову стягуватимуться у повному обсязі:
- 100% - вартості товарів (робіт, послуг) при першому порушенні;
- 150% - вартості при кожному наступному порушенні.
В ДПС закликали:
- використовувати лише зареєстровані РРО, ПРРО або розрахункові книжки;
- проводити розрахунки на повну суму вартості товарів або послуг;
- видавати покупцям відповідні розрахункові документи (у паперовій або електронній формі).
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