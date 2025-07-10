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Американці інвестують 200 мільйонів євро в індустріальний парк у Бучі

Американці інвестують 200 мільйонів євро в індустріальний парк у Бучі

 

Американська компанія White Star Real Estate інвестує 200 мільйонів євро у створення індустріального парку Bucha Techno Garden на території Бучанської громади Київської області. Відповідний меморандум про співпрацю був підписаний у Римі між інвестором, урядовою установою UkraineInvest і Бучанською міською радою. Про це повідомив Бучанський міський голова Анатолій Федорук у своєму Telegram-каналі.

Будівництво індустріально-логістичного хабу відбуватиметься на приватній земельній ділянці площею 41 гектар. Участь у проєкті також підтримали Міністерство економіки України, Міністерство розвитку громад та територій і Київська обласна військова адміністрація.

"Якщо вам здається, що це гарна інвестиція - ви вже запізнилися. Це означає, що інвестувати потрібно було два роки тому. Саме тому ми починаємо вже зараз", - прокоментували партнери White Star Real Estate.

Очікується, що реалізація Bucha Techno Garden створить сотні нових робочих місць, сприятиме приходу високотехнологічних компаній і розвитку місцевої інфраструктури.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: США
 

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