Фінансові новини
- |
- 10.07.25
- |
- 16:41
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
На полях конференції URC-2025 в Римі укладено близько 200 угод на загальну суму біля EUR10 млрд - Зеленський
15:57 10.07.2025 |
На полях конференції URC-2025 в Римі укладено близько 200 угод на загальну суму біля 10 млрд, повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Конференція це не тільки зустріч, це не тільки політичний сигнал єдності навколо України. Конференції має практичні домовленості, це участь італійських компаній у відновлення нашого життя. Це сигнал від італійського бізнесу, від інших бізнесів, які тут присутні, сигнал довіри до України", - сказав він на пресконференції на полях конференції URC-2025.
Президент уточнив, що на конференції підписано близько 200 угод на загальну суму біля EUR10 млрд.
Він також зазначив, що Україна вдячна Італії за допомогу та сподівається на підтримку, зокрема, у питання повернення викрадених агресором українських дітей та створення Спецтрибуналу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рубіо після зустрічі з Лавровим: Росія запропонувала США новий підхід щодо війни
|«Маю сказати відверто: почався відкат реформ». Що буде з європейськими змінами в Україні
|Україна отримала від ЄС 1 мільярд євро за рахунок прибутків від активів РФ
|Президентка Єврокомісії на URC оголосила про 4 млрд євро допомоги бюджету України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як уникнути помилок у сумісності комплектуючих завдяки конфігуратору
У РУБРИЦІ
|На АЗС України стабілізувалися ціни на бензин
|На полях конференції URC-2025 в Римі укладено близько 200 угод на загальну суму біля EUR10 млрд - Зеленський
|Велика Британія та Україна уклали угоду щодо виробництва 5 000 ракет ППО Thales
|Ціни на нафту опускаються, Brent торгується близько $69,8 за барель
|Україна отримала від ЄС 1 мільярд євро за рахунок прибутків від активів РФ
|Президентка Єврокомісії на URC оголосила про 4 млрд євро допомоги бюджету України
Бізнес
|В ЄС почали «маркувати» смартфони даними про енергоефективність
|Quartz: Паралізовані люди з мозковими чипами Маска вже можуть працювати силою думки
|Зарплати українських розробників — літо 2025
|У Данії ринкова частка електромобілів перевищила 80%
|Windows 11 вперше обійшла Windows 10 за популярністю
|Норвегія впевнено рухається до повної відмови від автомобілів з викидами: 96.9 % продажів у червні - електромобілі
|Інвестиційна компанія відмовилась випускати ETF Tesla після створення Маском партії