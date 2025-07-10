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В Україні попит на вантажівки обвалився майже вдвічі за рік
12:58 10.07.2025 |
У червні 2025 року в Україні зареєстрували 1 500 вантажних автомобілів повною масою понад 3,5 тонни, що на 11,2% менше, ніж у травні, та на 45,8% менше у річному вимірі. Про це повідомляє Інститут досліджень авторинку.
Найбільшу частку у цьому сегменті становили внутрішні перепродажі - 72,6% (1055 одиниць).
Імпорт вживаних вантажівок склав 14,5% (211 одиниць), продажі нових - 3,4% (50 одиниць), ще 9,5% (138 одиниць) припали на транспорт, вироблений або переобладнаний в Україні. Загальна частка нових авто склала 12,9%.
У порівнянні з червнем 2024 року:
* внутрішні перепродажі скоротились на 52%;
* імпорт нових вантажівок скоротився на 41,9%;
* реєстрації вітчизняного виробництва скоротились на 38,9%;
* імпорт вживаних вантажівок зріс на 22,7%.
Найчастіше українці купували у червні самоскиди, фургони та бортові вантажівки. У списку лідерів, зокрема, залишаються як сучасні моделі Mercedes-Benz, MAN чи DAF, так і застарілі радянські ГАЗ-3307, ЗіЛи та КамАЗи, які продовжують експлуатуватись через брак ресурсів.
Найбільш імпортованою вживаною вантажівкою став Mercedes-Benz Atego. У лідерах також MAN TGL, TGS і TGX, DAF CF, Iveco Eurocargo та навіть окремі моделі Mercedes-Benz Sprinter.
У червні до списку потрапив і пікап Tesla Cybertruck - через масу понад 3,5 тонни для його керування не вистачить звичайної "категорії B".
Серед нових вантажних авто домінують моделі з дообладнанням - інкасаторські авто, сміттєвози, автогідропідіймачі, цистерни тощо.
Найпоширенішими брендами стали Reform, Intercargotruck, Everlast, ВКК Спецмаш. Частину ринку також займають нові авто від Dongfeng, Sinotruk, а також Sprinter і Crafter.
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