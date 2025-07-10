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Литва виділила мільйон євро на програму з відновлення України
12:25 10.07.2025 |
Уряд Литви на засіданні у середу, 9 липня, ухвалив рішення про виділення мільйона євро на програму з відновлення України EU4Reconstruction, яку фінансує Єврокомісія.
Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".
Програма, в якій, окрім Литви, беруть участь Данія, Німеччина та Франція, охоплює п'ять напрямків: підтримка зміцнення Міністерства розвитку громад та територій, розширення прав і можливостей органів місцевого самоврядування, реформування Державного агентства з відновлення та розвитку інфраструктури, підвищення стандартів будівництва та посилення залучення громадянського суспільства.
Програма розрахована на період з 2025 по 2027 рік. Загальний бюджет програми становить 37,5 млн євро.
Офіційна церемонія підписання програми відбудеться в четвер у Римі під час Конференції з відновлення України.
Конференція проходитиме 10 і 11 липня. Зокрема, в ній візьме участь американська делегація разом зі спецпосланцем президента США щодо України Кітом Келлогом.
У конференції також візьмуть участь президент Європейської ради Антоніу Кошта, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та єврокомісарка з питань розширення Марта Кос.
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