Відбудова та модернізація України буде коштувати $1 трлн на період у 14 років - Шмигаль

Відбудова та модернізація України буде коштувати $1 трлн на період у 14 років, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Наша концепція передбачає створення двох фондів в розмірі $1 трлн. Перший - це "Фонд Україна" на $540 млрд, адже саме стільки за оцінкою Світового банку коштуватиме відбудова України. Цей фонд формуватиметься за рахунок конфіскованих російських активів, а також спеціального податку на експорт російської сировини. Другий фонд - це Європейський структурний фонд на підтримку України обсягом $460 млрд. Це буде платформою для інвестицій європейського приватного сектору в українське виробництво", - написав Шмигаль в телеграм-каналі по результатам онлайн-виступу на засіданні Української платформи донорів міністерського рівня в межах Конференції з відновлення України (URC2025) у Римі (Італія).

За його словами, він також окреслив два стратегічних завдання, які стоять перед Україною: підтримувати і посилювати санкційний тиск на Росію, а також забезпечити достатню кількість фінансових ресурсів, аби країна могла протистояти російській агресії та пов'язаними з нею викликами.

"Спільними з партнерами зусиллями Україна подолала більшість фінансових викликів. Ми запустили фінансовий механізм ERA для використання російських заморожених активів. Виконуємо програму з МВФ. Маємо достатній обсяг ресурсів, щоб покрити дефіцит державного бюджету у 2025 році", - написав він.

Серед іншого, на засіданні обговорили залучення фінансової підтримки на 2026-й та 2027-й роки.

"Готуємося до різних сценаріїв. Ми пропонуємо нашим європейським партнерам інвестувати в європейську оборону через співфінансування української армії. Військові видатки зараз складають $100-120 млрд. В умовах миру і без врахування виробництва зброї, утримання українського війська коштуватиме EUR50 млрд на рік. Розраховуємо, що половину цієї суми забезпечить ЄС", - додав прем'єр.