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Св. Франциск Асізський
Нідерланди виділяють 300 млн євро на відновлення та економічне зміцнення України
12:09 10.07.2025 |
У четвер, 10 липня, Нідерланди оголосили про виділення 300 млн євро на відновлення та зміцнення України у 2025 та 2026 роках.
Про це заявив міністр закордонних справ країни Каспар Вельдкамп під час Конференції питань з відновлення України у Римі, пише "Європейська правда".
У четвер, 10 липня, стало відомо про те, що Нідерланди виділять Україні 300 млн євро на відновлення та зміцнення впродовж 2025-го та 2026-го років.
За словами Вельдкампа, 30 млн євро з цієї суми буде виділено на підтримку нідерландських компаній та організацій у створенні проєктів, що сприяють відбудові та сталому відновленню України, через грантову програму "Фонд партнерства з Україною".
Він зазначив, що 52 млн євро будуть витрачені у 2025 році на відновлення енергетичної інфраструктури та питного водопостачання в Україні.
Ще 4 млн євро підуть на будівництво нового крила Дитячої лікарні у Львові у співпраці з Центром дитячої онкології імені принцеси Максими в Утрехті.
Як зазначається, ці суми є частиною коштів, які уряд раніше виділив на 2025 і 2026 роки для невійськової підтримки України. Загальна сума становить понад 500 млн євро, або 252 млн євро на рік. Про виділення перших 200 млн євро вже було оголошено раніше. Тепер також визначено призначення решти коштів.
"Росія не тільки хоче поставити Україну на коліна військовим шляхом, але й уже понад три роки намагається знищити українське суспільство та економіку шляхом постійних атак, зокрема на енергетичну інфраструктуру, водопостачання, зерносховища, а також на будинки та квартири. Тому важливо, щоб міжнародна спільнота підтримувала Україну не тільки зброєю, а й фінансово, економічно та соціально", - заявив Вельдкамп.
За його словами, економіка та суспільство України повинні продовжувати функціонувати, бо це допомагає країні в її боротьбі.
"Це, так би мовити, тил за лінією фронту. Наша фінансова та економічна підтримка також сприятиме більш плавному відновленню та зменшенню витрат на реконструкцію", - зазначив він.
Також у заяві йдеться про те, що під час Конференції глава МЗС країни та міністерка економіки Юлія Свириденко підпишуть угоду про співпрацю щодо продовження програми грантів "Фонда партнерства з Україною".
Наприкінці червня Нідерланди оголосили про виділення нового пакета військової допомоги Україні на загальну суму приблизно 175 млн євро.
Цей пакет допомоги доповнює раніше оголошену підтримку в обсязі 400 млн євро для забезпечення морської безпеки.
Також того ж місяця стало відомо, що бельгійський мінний тральщик BNS Narcis та нідерландський Zr.Ms. Vlaardingen нещодавно були передані Україні.
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