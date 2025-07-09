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АНАЛІТИКА

Україні потрібно понад $40 мільярдів зовнішнього фінансування у 2026 році – Шмигаль

23:44 09.07.2025 |

Економіка

 

Україна потребує значної міжнародної підтримки - щодо 2026 року, то йдеться про понад 40 мільярдів доларів.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час 14-го засідання керівного комітету платформи в межах URC-2025.

Шмигаль нагадав, що уряд наприкінці червня подав зміни до закону про державний бюджет, де передбачив збільшення видатків на обороноздатність країни майже на 10 млрд доларів, що допоможе ефективно протидіяти ворогу.

"Загальний фінансовий ресурс на оборону та безпеку у 2025 році складе майже 50 млрд доларів. Це 26% ВВП", - розповів прем'єр.

Водночас бюджет на закупівлю зброї, за його словами, так само рекордний і складе 16,4 млрд доларів. Натомість власні доходи бюджету становитимуть 48,5 млрд доларів.

"Таким чином зовнішнє фінансування критично важливе для нас, адже дозволяє Україні спрямовувати власні ресурси на захист нашої країни", - зазначив прем'єр-міністр.

Він повідомив, що цього року Україна вже залучила 22 млрд доларів зовнішнього фінансування.

"Водночас викликом є 2026 рік. Наші потреби у зовнішньому фінансуванні залишаться на рівні понад 40 млрд доларів. Ключовим завданням має стати напрацювання механізмів та інструментів, які дозволять залучити ці кошти", - акцентував Шмигаль.

За матеріалами: Економічна правда
 

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