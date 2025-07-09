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Правоохоронці викрили масштабні корупційні схеми на митниці
Правоохоронці провели масштабну спецоперацію з ліквідації злочинних схем на митниці. Затримали високопосадовця Держмитслужби в Києві та заблокували схеми одразу у трьох прикордонних областях.
Про це повідомили у Службі безпеки України та Офісі генерального прокурора.
За даними ОГП, угруповання працювало під керівництвом чинного заступника директора Департаменту міжнародної взаємодії Державної митної служби України.
Він залучив групу посадовців ГО «Міжнародна дипломатична місія «Організація Безпеки Спільноти Європи», які під виглядом спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні за хабарі видавали псевдопосвідчення ОБСЄ українцям. Ці «посвідчення» надавали змогу уникнути мобілізації.
Посадовця затримали під час отримання 6,8 тисячі доларів за виготовлення чергової партії посвідчень. Готується повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України.
Також під час проведення правоохоронцями слідчих дій вдалося ліквідувати ще низку злочинних схем на митницях у різних регіонах України.
Так, в Одесі викрили чотирьох посадовців управління боротьби з контрабандою місцевої митниці, які вимагали гроші з підприємців за нестворення штучних перешкод під час вивезення товарів з України. Також у регіоні провели обшуки в посадовців одного з митних постів, які брали хабарі за митне оформлення продукції без сплати митних платежів.
На Волині викрили посадовців регіональної митниці, які безпідставно оформлювали безмитний імпорт іноземних авто, чим завдали збитків державному бюджету на щонайменше 2,7 млн грн.
У Чернівецькій області викрили посадовців митниці, які сприяли контрабандному вивезенню до ЄС понад 250 ящиків цигарок на загальну суму 11 млн грн.
У СБУ додали, що лише за перше півріччя 2025 року Держмитслужба склала 113 адмінпротоколів про порушення митних правил, за результатами яких у державний бюджет донараховано понад 157 млн грн. Також за цей період Служба безпеки вилучила предметів контрабанди на понад 62 млн грн.
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