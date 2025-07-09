Податкова відзвітувала про ефект «листів щастя»: 391 людина зареєструвала ФОП

Державна податкова служба повідомила про результати травневої кампанії з розсилання "листів щастя" фізичним особам, які регулярно отримують перекази без реєстрації підприємницької діяльності.

Підставою для надсилання листів стали дані з Системи обліку даних реєстраторів розрахункових операцій за березень-квітень 2025 року, згідно з якими понад 11 000 осіб отримали 256 600 грошових переказів на загальну суму понад 498,2 млн грн.

Більшість платників отримала незначну кількість переказів на невеликі суми, тому їхню інформацію взяли до уваги для подальшого аналізу, але 3000 платникам податків надіслали листи з проханням пояснити походження коштів.

Наприклад, одна людина у квітні отримала 111 платежів на суму понад 644 800 гривень, інша - 1065 платежів на суму понад 375 700 гривень.

За результатами відпрацювання 391 особа зареєструвалась як ФОП. Лише щодо семи осіб склали й передали до суду адміністративні протоколи.

Державна податкова служба готує ще 700 листів тим платникам, де є ймовірність здійснення підприємницької діяльності без державної реєстрації.