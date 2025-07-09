Інфляція в Україні у червні-2025 впала до 0,8%, у річному вимірі - до 14,3% - Держстат

Зростання споживчих цін в Україні у червні сповільнилося до 0,8% з 1,3% у травні, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у середу на сайті.

Статвідомство нагадало, що у червні 2024 року зростання цін становило 2,2%, тому в річному вимірі інфляція за підсумками червня цього року зменшилася вперше за останній рік – до 14,3% з 15,9% за підсумками травня, 15,1% за підсумками квітня та 14,6% за підсумками березня.

Зазначається, що у червні-2025 базова інфляція зменшилася до 0,3% з 0,5% у травні та 0,4% у квітні. З урахуванням того, що у червні-2024 вона становила 0,5%, у річному вимірі базова інфляція уповільнилася за підсумками минулого місяця до 12,1% порівняно з 12,3% за підсумками травня, та на рівні 12,1% за підсумками квітня.

Як повідомляє Держстат, на споживчому ринку в червні порівняно з травнем поточного року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,4%. Найбільше (на 13,5%) подорожчали фрукти. На 3,3–0,2% зросли ціни на м’ясо та м’ясопродукти, безалкогольні напої, рибу та продукти з риби, сало, хліб, кисломолочну продукцію, масло, цукор. Водночас на 8,1% подешевшали овочі, на 1,1–0,4% знизилися ціни на яйця, макаронні вироби, молоко, рис.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,1%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,8%.

Одяг і взуття подешевшали на 2,2%, зокрема одяг – на 2,3%, взуття – на 2,1%.

Ціни на транспорт зросли на 1,1% в основному через подорожчання проїзду в залізничному пасажирському транспорті на 5,4% і палива та мастил на 2,3%.

Як повідомлялося, інфляція в Україні, яка знизилася до 5,1% у 2023 році після стрибка роком раніше до 26,6%, за підсумками 2024 року зросла до 12%.

НБУ у квітні вдруге цьогоріч погіршив прогноз інфляції на 2025 рік – тепер із 8,4% до 8,7% та зберіг очікування її повернення до цільового рівня 5% у 2026 році. Регулятор очікував, що за підсумками другого кварталу інфляція знизиться до 13,7%, третього – до 12,3%, тоді як базова інфляція становитиме відповідно 12,7% та 11,4%.

На початку червня Нацбанк заявив, що інфляція в Україні у травні 2025, ймовірно, сягнула локального максимуму та дещо перевищила прогнозну траєкторію регулятора, зокрема через сезонні чинники та зростання виробничих витрат бізнесу.



Споживчі ціни у червні 2025р., %*

червень 2025 до травня 2025 червень 2025 до грудня 2024 червень 2025 до червня 2024 січень-червень 2025 до січня-червня 2024 Індекс споживчих цін 0.8 6.5 14.3 14.4 Продукти харчування та безалкогольні напої 1.4 10.5 23.2 18.7 Продукти харчування 1.3 10.4 23.2 18.6 Хліб та хлібопродукти 0.2 5.3 17.9 17.8 Хліб 0.8 7.3 21.9 21.4 Макаронні вироби -0.7 2.8 11.2 11.4 М'ясо та м'ясопродукти 3.3 16.2 22.9 12.4 Риба та рибопродукти 1.2 6.6 13.3 12.7 Молоко -0.7 1.3 20.9 19.6 Сир та м'який сир (сир) 0.0 4.4 17.9 17.8 Яйця -1.1 -16.8 59.2 36.2 Масло вершкове 0.3 2.9 28.3 30.8 Олія соняшникова 0.1 9.1 33.6 32.6 Фрукти 13.5 57.9 51.7 26.4 Овочі -8.1 1.5 24.2 31.9 Цукор 0.2 2.4 9.1 7.9 Безалкогольні напої 1.4 10.1 20.3 17.6 Алкогольні напої. тютюнові вироби 1.1 8.9 18.3 16.6 Одяг та взуття -2.2 -0.4 -4.5 -4.3 Одяг -2.3 -1.1 -4.5 -4.4 Взуття -2.1 0.8 -4.3 -4.3 Житло. вода. електроенергія. газ тощо 0.1 1.4 2.4 16.5 Утримання та ремонт житла 0.7 2.7 3.7 3.5 Водопостачання 0.0 0.7 0.7 0.7 Прибирання сміття 0.0 1.9 9.3 10.2 Каналізація 0.0 0.6 0.6 0.6 Утримання будинків та прибудинкових територій 0.0 10.3 13.0 14.8 Електроенергія 0.0 0.0 0.0 47.9 Природний газ 0.0 0.0 0.0 0.0 Гаряча вода. опалення 0.0 0.0 0.0 0.0 Предмети домашнього вжитку. побутова техніка та поточне утримання житла 0.1 0.8 2.5 2.2 Охорона здоров'я 0.6 5.8 12.9 13.7 Фармацевтична продукція. медичні товари та обладнання 0.4 5.6 12.8 14.3 Амбулаторні послуги 1.2 7.1 16.0 15.8 Транспорт 1.1 2.9 6.2 8.2 Пальне та олії 2.3 1.0 3.1 7.2 Транспортні послуги 1.0 7.5 13.0 13.1 Пасажирський залізничний транспорт 5.4 9.7 1.1 4.0 Пасажирський автодорожній транспорт 0.7 7.4 13.7 13.6 Зв'язок 0.0 9.4 17.3 18.6 Відпочинок та культура -0.4 -0.3 1.4 1.1 Освіта 0.1 1.1 12.1 12.1 Ресторани та готелі 1.2 7.2 15.7 14.5 Різні товари та послуги 0.5 1.4 11.8 11.5

* - Дані наведені без урахування тимчасово окупованих територій Російською Федерацією та частини територій, на яких точаться (точилися) бойові дії.

Дані: Держстат