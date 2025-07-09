Інфляція в Україні у червні-2025 впала до 0,8%, у річному вимірі - до 14,3% - Держстат

Зростання споживчих цін в Україні у червні сповільнилося до 0,8% з
1,3% у травні, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у середу
на сайті.
Статвідомство нагадало, що у червні 2024 року зростання цін становило
2,2%, тому в річному вимірі інфляція за підсумками червня цього року
зменшилася вперше за останній рік – до 14,3% з 15,9% за підсумками
травня, 15,1% за підсумками квітня та 14,6% за підсумками березня.
Зазначається, що у червні-2025 базова інфляція зменшилася до 0,3% з
0,5% у травні та 0,4% у квітні. З урахуванням того, що у червні-2024
вона становила 0,5%, у річному вимірі базова інфляція уповільнилася за
підсумками минулого місяця до 12,1% порівняно з 12,3% за підсумками
травня, та на рівні 12,1% за підсумками квітня.
Як повідомляє Держстат, на споживчому ринку в червні порівняно з
травнем поточного року ціни на продукти харчування та безалкогольні
напої зросли на 1,4%. Найбільше (на 13,5%) подорожчали фрукти. На
3,3–0,2% зросли ціни на м’ясо та м’ясопродукти, безалкогольні напої,
рибу та продукти з риби, сало, хліб, кисломолочну продукцію, масло,
цукор. Водночас на 8,1% подешевшали овочі, на 1,1–0,4% знизилися ціни на
яйця, макаронні вироби, молоко, рис.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,1%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,8%.
Одяг і взуття подешевшали на 2,2%, зокрема одяг – на 2,3%, взуття – на 2,1%.
Ціни на транспорт зросли на 1,1% в основному через подорожчання
проїзду в залізничному пасажирському транспорті на 5,4% і палива та
мастил на 2,3%.
Як повідомлялося, інфляція в Україні, яка знизилася до 5,1% у 2023
році після стрибка роком раніше до 26,6%, за підсумками 2024 року зросла
до 12%.
НБУ у квітні вдруге цьогоріч погіршив прогноз інфляції на 2025 рік –
тепер із 8,4% до 8,7% та зберіг очікування її повернення до цільового
рівня 5% у 2026 році. Регулятор очікував, що за підсумками другого
кварталу інфляція знизиться до 13,7%, третього – до 12,3%, тоді як
базова інфляція становитиме відповідно 12,7% та 11,4%.
На початку червня Нацбанк заявив, що інфляція в Україні у травні
2025, ймовірно, сягнула локального максимуму та дещо перевищила
прогнозну траєкторію регулятора, зокрема через сезонні чинники та
зростання виробничих витрат бізнесу.
Споживчі ціни у червні 2025р., %*
|
|червень 2025 до травня 2025
|червень 2025 до грудня 2024
|червень 2025 до червня 2024
|січень-червень 2025 до січня-червня 2024
|Індекс споживчих цін
|0.8
|6.5
|14.3
|14.4
| Продукти харчування та безалкогольні напої
| 1.4
| 10.5
| 23.2
| 18.7
| Продукти харчування
| 1.3
| 10.4
| 23.2
| 18.6
| Хліб та хлібопродукти
| 0.2
| 5.3
| 17.9
| 17.8
| Хліб
| 0.8
| 7.3
| 21.9
| 21.4
| Макаронні вироби
| -0.7
| 2.8
| 11.2
| 11.4
| М'ясо та м'ясопродукти
| 3.3
| 16.2
| 22.9
| 12.4
| Риба та рибопродукти
| 1.2
| 6.6
| 13.3
| 12.7
| Молоко
| -0.7
| 1.3
| 20.9
| 19.6
| Сир та м'який сир (сир)
| 0.0
| 4.4
| 17.9
| 17.8
| Яйця
| -1.1
| -16.8
| 59.2
| 36.2
| Масло вершкове
| 0.3
| 2.9
| 28.3
| 30.8
| Олія соняшникова
| 0.1
| 9.1
| 33.6
| 32.6
| Фрукти
| 13.5
| 57.9
| 51.7
| 26.4
| Овочі
| -8.1
| 1.5
| 24.2
| 31.9
| Цукор
| 0.2
| 2.4
| 9.1
| 7.9
| Безалкогольні напої
| 1.4
| 10.1
| 20.3
| 17.6
| Алкогольні напої. тютюнові вироби
| 1.1
| 8.9
| 18.3
| 16.6
| Одяг та взуття
| -2.2
| -0.4
| -4.5
| -4.3
| Одяг
| -2.3
| -1.1
| -4.5
| -4.4
| Взуття
| -2.1
| 0.8
| -4.3
| -4.3
| Житло. вода. електроенергія. газ тощо
| 0.1
| 1.4
| 2.4
| 16.5
| Утримання та ремонт житла
| 0.7
| 2.7
| 3.7
| 3.5
| Водопостачання
| 0.0
| 0.7
| 0.7
| 0.7
| Прибирання сміття
| 0.0
| 1.9
| 9.3
| 10.2
| Каналізація
| 0.0
| 0.6
| 0.6
| 0.6
| Утримання будинків та прибудинкових територій
| 0.0
| 10.3
| 13.0
| 14.8
| Електроенергія
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 47.9
| Природний газ
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| Гаряча вода. опалення
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| Предмети домашнього вжитку. побутова техніка та поточне утримання житла
| 0.1
| 0.8
| 2.5
| 2.2
| Охорона здоров'я
| 0.6
| 5.8
| 12.9
| 13.7
| Фармацевтична продукція. медичні товари та обладнання
| 0.4
| 5.6
| 12.8
| 14.3
| Амбулаторні послуги
| 1.2
| 7.1
| 16.0
| 15.8
| Транспорт
| 1.1
| 2.9
| 6.2
| 8.2
| Пальне та олії
| 2.3
| 1.0
| 3.1
| 7.2
| Транспортні послуги
| 1.0
| 7.5
| 13.0
| 13.1
| Пасажирський залізничний транспорт
| 5.4
| 9.7
| 1.1
| 4.0
| Пасажирський автодорожній транспорт
| 0.7
| 7.4
| 13.7
| 13.6
| Зв'язок
| 0.0
| 9.4
| 17.3
| 18.6
| Відпочинок та культура
| -0.4
| -0.3
| 1.4
| 1.1
| Освіта
| 0.1
| 1.1
| 12.1
| 12.1
| Ресторани та готелі
| 1.2
| 7.2
| 15.7
| 14.5
| Різні товари та послуги
| 0.5
| 1.4
| 11.8
| 11.5
*
- Дані наведені без урахування тимчасово окупованих територій
Російською Федерацією та частини територій, на яких точаться (точилися)
бойові дії.
Дані: Держстат