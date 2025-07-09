Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Агентстві відновлення – новий керівник закупівельної організації

14:18 09.07.2025 |

Економіка

 

У Агентстві відновлення завершився фінальний етап добору на посаду керівника Централізованої закупівельної організації (ЦЗО).

Про це Агентство відновлення повідомляє у Telegram.

"Голова Агентства провів співбесіди з претендентами, рекомендованими робочою групою, та ухвалив рішення щодо кандидата, який має очолити ЦЗО. Ним став Володимир Левкович. Це фахівець у сфері інфраструктурного менеджменту, публічних закупівель та права з понад 15-річним досвідом", - говориться у повідомленні.

Повідомляється, що Володимир Левкович здобув дві вищі освіти - в Івано-Франківському національному університеті та Київському університеті економіки та права КРОК, має освітні ступені магістра права та магістра фінансів. Він реалізував державні та міжнародні проєкти (USAID, ЄБРР, МБРР), зокрема, має досвід у бізнесі, юриспруденції, консалтингу, а також у публічному секторі.

"Невдовзі, відповідно до вимог законодавства, щодо переможця розпочнеться спецперевірка, за результатами якої буде рішення про призначення та укладено строкову угоду", - додає агентство.

ЦЗО Агентства відновлення створена постановою Кабміну на початку квітня 2025 року. Концепцію ЦЗО для агентства розробляли спільно з Антикорупційною ініціативою ЄС в Україні (EUACI).

Раніше агентство повідомляло, що співбесіди з робочою групою пройшли п'ятеро кандидатів, що супроводжує відбір керівника Централізованої закупівельної організації. Претенденти представили своє бачення розвитку ЦЗО, поділилися мотивацією та відповіли на практичні запитання щодо управління закупівлями.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8462
  0,0487
 0,12
EUR
 1
 49,0563
  0,0278
 0,06

Курс обміну валют на сьогодні, 10:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3568  0,06 0,15 41,9632  0,04 0,09
EUR 48,6876  0,14 0,28 49,4264  0,09 0,18

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7600  0,13 0,31 41,7750  0,13 0,31
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес