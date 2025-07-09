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Імпорт України майже вдвічі перевищив експорт: дефіцит – $18,3 млрд
13:48 09.07.2025 |
Товарообіг України за шість місяців 2025 року становив $58,3 млрд, згідно з даними Державної митної служби.
Імпорт протягом січня-червня сягнув $38,3 млрд, а експорт - на $20 млрд. Торговельний дефіцит проти аналогічного періоду попереднього року зріс на третину - з $13,7 млрд до $18,3 млрд.
Головними постачальниками товарів в Україну залишаються Китай ($8,2 млрд), Польща ($3,5 млрд), Німеччина ($3,2 млрд), а основний імпорт становлять машини й устаткування, хімічна продукція та паливно-енергетичні товари.
Експортували з України найбільше до Польщі - на $2,4 млрд, Туреччини - на $1,7 млрд, Італії - на $1,2 млрд. Торік перша трійка була дещо іншою: Польща, Іспанія, Китай.
До трійки найбільш продаваних товарів з України входять:
→ продовольчі товари - $11,2 млрд (суттєве падіння проти попереднього року - на 10%);
→ метали та вироби з них - $2,3 млрд;
→ машини, устаткування та транспорт - $1,9 млрд.
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