Бюджет у першому півріччі отримав понад ₴977 мільйонів від приватизації

Фонд державного майна України за результатами успішних приватизаційних аукціонів забезпечив надходжень до бюджету у сумі понад 977 млн грн.

Про це повідомила пресслужба ФДМУ, передає Укрінформ.

«За результатами першого півріччя 2025 року від приватизації до державного бюджету вже надійшло 820,5 млн гривень (+156,59 млн гривень ПДВ), таким чином сукупний економічний ефект становив понад 977 млн гривень», - йдеться в повідомленні.

За цей звітний період команда Фонду провела 236 успішних приватизаційних аукціонів, в яких взяли участь 1 946 потенційних інвесторів, у середньому - по 7 у кожних торгах. Така конкуренція забезпечила середнє зростання ціни приватизованих об'єктів майже у 4 рази.

Станом на початок липня для інвестування пропонуються 21 об'єкт великої приватизації, 1 308 об'єктів малої приватизації, серед яких 292 єдині майнові комплекси, 46 пакетів акцій, 835 об'єктів окремого майна, 78 об'єктів незавершеного будівництва, 56 об'єктів соціально-культурного призначення.

Найбільш привабливими для інвесторів є спиртові заводи (18 об'єктів), комбінати хлібопродуктів та хлібні бази (10 об'єктів), кар'єри та торфодобувні підприємства (9 об'єктів), протезно-ортопедичні підприємства (5 об'єктів), активи для модернізації та перезапуску виробництва (понад 10), об'єкти для перепрофілювання (понад 30).