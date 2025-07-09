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Бюджет у першому півріччі отримав понад ₴977 мільйонів від приватизації
13:36 09.07.2025 |
Фонд державного майна України за результатами успішних приватизаційних аукціонів забезпечив надходжень до бюджету у сумі понад 977 млн грн.
Про це повідомила пресслужба ФДМУ, передає Укрінформ.
«За результатами першого півріччя 2025 року від приватизації до державного бюджету вже надійшло 820,5 млн гривень (+156,59 млн гривень ПДВ), таким чином сукупний економічний ефект становив понад 977 млн гривень», - йдеться в повідомленні.
За цей звітний період команда Фонду провела 236 успішних приватизаційних аукціонів, в яких взяли участь 1 946 потенційних інвесторів, у середньому - по 7 у кожних торгах. Така конкуренція забезпечила середнє зростання ціни приватизованих об'єктів майже у 4 рази.
Станом на початок липня для інвестування пропонуються 21 об'єкт великої приватизації, 1 308 об'єктів малої приватизації, серед яких 292 єдині майнові комплекси, 46 пакетів акцій, 835 об'єктів окремого майна, 78 об'єктів незавершеного будівництва, 56 об'єктів соціально-культурного призначення.
Найбільш привабливими для інвесторів є спиртові заводи (18 об'єктів), комбінати хлібопродуктів та хлібні бази (10 об'єктів), кар'єри та торфодобувні підприємства (9 об'єктів), протезно-ортопедичні підприємства (5 об'єктів), активи для модернізації та перезапуску виробництва (понад 10), об'єкти для перепрофілювання (понад 30).
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