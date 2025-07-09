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Українські виробники зброї отримали пільгових кредитів вже на понад 2 млрд грн
12:19 09.07.2025 |
У січні-червні 2025 року в межах програми пільгового кредитування для виробників оборонно-промислового комплексу було видано кредитів на понад 2 млрд грн. Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін.
"Це 38 виданих позик. Ще понад 66 заявок від оборонних підприємств - на різних стадіях розгляду. І кредитів загальною сумою в майже два мільярди вже погоджено до видачі", - зазначив він.
За даними міністра, за кредитами звертаються переважно виробники БпЛА та комплектуючих до них. Станом на сьогодні, доступні кредити для українських виробників ОПК видають "Укрексімбанк", "Ощадбанк", "МТБ Банк" та "ПУМБ".
У кінці квітня заступниця міністра стратегічних галузей промисловості Анна Гвоздяр повідомила, що українські оборонні компанії отримали 15 пільгових кредитів під 5% річних за програмою, яка почала діяти в листопаді 2024 року.
Позики з відшкодуванням відсотків від Мінстратегпрому можуть отримати компанії, яким не вистачає грошей для розробки нової зброї, розширення операційної діяльності та інвестицій у розвиток виробництва.
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