Українські оборонні компанії зможуть шукати партнерів у Європі на новій платформі

Український ОПК отримав новий інструмент для інтеграції в європейську оборонну екосистему. Це платформа ASD Connect для налагодження прямих контактів між українськими виробниками оборонної продукції та компаніями з Європи. Про її презентацію повідомила Українська Рада Зброярів.

"ASD Connect створена для компаній будь-якого масштабу - малого, середнього та великого. Платформа дозволить публікувати запити на постачання, шукати партнерів для спільних проєктів, залучати фінансування та брати участь у грантових програмах", - йдеться в дописі організації у Facebook.

Зараз новий цифровий інструмент працює у тестовому режимі з 250 європейськими організаціями. Її офіційний запуск заплановано на вересень 2025 року. До кінця року планується залучити понад 1 тис. компаній з Європи та щонайменше 150 українських виробників.

До слова, 7 липня в Україні розпочала роботу нова цифрова система DOT-Chain Defence, яка прискорює та спрощує постачання озброєння для Сил оборони. Це своєрідний маркетплейс зброї, створений для оперативного забезпечення фронту.

У пілотному запуску братимуть участь 10 бригад ЗСУ - на це Міноборони виділило Агенції оборонних закупівель мільярд гривень. На ці гроші бригади через IT-систему Державного оператора тилу зможуть замовити FPV-дрони, а невдовзі - й інші види БПЛА, засоби РЕБ, роботизовані комплекси.