В Україні заблокували 133 нелегальних онлайн-казино

На виконання розпорядження Держспецзв'язку 8 липня 2025 року в Україні було закрито 133 нелегальних онлайн-казино.

Про це Укрінформу повідомили в Асоціації українських операторів грального бізнесу (АУОГБ).

«Сьогодні Служба безпеки України, Держспецзв'язку, НКЕК та Асоціація українських операторів грального бізнесу завершили спільну масштабну спеціальну операцію з блокування 133 нелегальних онлайн-казино, які діяли в українському інтернет-просторі. Відповідне розпорядження Держспецзв'язку від 01.07.2025 № 435/3236 щодо блокування IP-адрес/cайтів було надіслано українським інтернет-провайдерам/профільним асоціаціям 3 липня 2025 року і є обов'язковим до виконання протягом 3 робочих днів», - йдеться в повідомленні.

За оцінками АУОГБ, тіньовий бізнес, роботу якого було зупинено, щоквартально приносив від 3 до 5 млрд грн нелегального обороту.

Діяльність незаконних онлайн-казино заблоковано технічними і програмними інструментами. Також було припинено нелегальний фінансовий процесинг та заморожено відповідні P2P платежі.

За інформацією асоціації, наразі у тіні перебуває до 50% грального ринку, від діяльності якого держава щорічно недоотримує до 10 млрд грн. Тоді як українські ліцензовані оператори грального бізнесу торік сплатили більше 17 млрд грн податків, а у січні-квітні 2025 року - 6,4 млрд грн.

Як підкреслив президент АУОГБ Олександр Когут, нелегальні казино, більшість яких сьогодні мають коріння в РФ, завдають прямої шкоди державі, легальному бізнесу, а найголовніше - українським громадянам. На таких сайтах, які дуже часто клонуються після блокування, надзвичайно високий ризик шахрайства, витоку особистих і фінансових даних гравців.

В АУОГБ нагадали, що з 14 лютого 2025 року формування та реалізація державної політики у сфері азартних ігор в Україні належить до компетенції Міністерства цифрової трансформації. 21 березня 2025 року Кабінет міністрів ухвалив рішення про створення нового центрального органу виконавчої влади - державного агентства «ПлейСіті». Боротьба з нелегальними казино - одне з пріоритетних завдань нового регулятора ігорного бізнесу.