Дефіцит кадрів у будівництві змушує компанії переглядати підходи до персоналу – Rauta

Українські будівельні компанії відчувають стійкий кадровий дефіцит, деякі вакансії залишаються відкритими до пів року, повідомив директор компанії Rauta Андрій Озейчук в колонці для Інтерфакс-Україна.

За його словами, у 2022-2024 роках заробітні плати у галузі зростали приблизно на 20% щороку.

Компанії все активніше залучають жінок, людей старшого віку, а також розглядають можливість найму працівників з Азії.

Rauta - лідер українського ринку сталевого будівництва, учасник Європейської асоціації будівельної індустрії. Компанія надає проєктні, виробничі та монтажні рішення відповідно до актуальних норм ЄС. Компанія має ліцензію на виконання будівельних робіт із середнім і значним класом наслідків (СС2, СС3). Згідно з даними Єдиного держреєстру, власником 100% статутного капіталу компанії є Андрій Озейчук.







