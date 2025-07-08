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АНАЛІТИКА

Будівельний ринок України у 2024 році зріс на 20% – Rauta

14:26 08.07.2025 |

Економіка

 

Український будівельний ринок у 2024 році зріс на 20% у порівнянні з попереднім роком, досягнувши близько 200 млрд грн (4,6 млрд євро), повідомив директор компанії Rauta Андрій Озейчук в авторській колонці для агентства Інтерфакс-Україна.

За його словами, попит на нове житло збільшився на 7% завдяки державній програмі «єОселя», а найбільші інвестиції у секторі комерційної нерухомості були зосереджені у складські, виробничі та торгові об'єкти.
Сегмент реконструкції та захисту критичної інфраструктури склав близько 20% обсягу ринку.


Rauta - лідер українського ринку сталевого будівництва, учасник Європейської асоціації будівельної індустрії. Компанія надає проєктні, виробничі та монтажні рішення відповідно до актуальних норм ЄС. Компанія має ліцензію на виконання будівельних робіт із середнім і значним класом наслідків (СС2, СС3). Згідно з даними Єдиного держреєстру, власником 100% статутного капіталу компанії є Андрій Озейчук.
 

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