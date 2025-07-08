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АНАЛІТИКА

Вартість будівництва в Україні зросла на 70% з початку повномасштабної війни – Rauta

14:27 08.07.2025 |

Економіка

 

Собівартість будівництва в Україні з початку повномасштабної війни зросла на 70%, повідомив голова ради директорів Українського Центру Сталевого Будівництва Андрій Озейчук у блозі для агентства Інтерфакс-Україна.

Лише у 2024 році вартість будматеріалів і послуг зросла на 24%, що значно вплинуло на структуру витрат у нових проєктах.

Rauta - лідер українського ринку сталевого будівництва, учасник Європейської асоціації будівельної індустрії. Компанія надає проєктні, виробничі та монтажні рішення відповідно до актуальних норм ЄС. Компанія має ліцензію на виконання будівельних робіт із середнім і значним класом наслідків (СС2, СС3). Згідно з даними Єдиного держреєстру, власником 100% статутного капіталу компанії є Андрій Озейчук.
 

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