ЄІБ планує розширити кредитні гарантії експортерам в Україну

Європейський інвестиційний банк планує розширити програму гарантій експортного кредитування малому та середньому бізнесу в межах їхнього експорту в Україну.

Про це повідомила президентка ЄІБ Надія Кальвіньо перед початком засідання Ради ЄС з економічних і фінансових питань у Брюсселі у вівторок 8 липня, передає власний кореспондент Укрінформу.

Очільниця банку заявила про позитивний розвиток останньої програми гарантій експортного кредитування у розмірі 300 мільйонів євро для малих і середніх європейських компаній, що експортують до України.

«У цій програмі попит значно переважає пропозицію. Ми отримали запити на понад 480 мільйонів євро, і я очікую на підписання 10 важливих угод агентствами експортного кредитування по всьому ЄС на зустрічі в Римі пізніше цього тижня», - заявила Кальвіньо.

Як повідомлялося, 10-11 липня в Римі відбудеться четверта Конференція з питань відновлення України (URC-2025). Форум продовжить серію політичних заходів високого рівня, присвячених швидкому відновленню та довгостроковій реконструкції України, яка потерпає від зовнішньої агресії.

Віцепремʼєрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що у перебігу конференції буде підписано низку інвестиційних договорів та угод з фінансовими інституціями.

Європейський інвестиційний банк у квітні надав Україні 300 млн євро на відновлення енергетики та критичної інфраструктури. Так, 100 млн євро банк надає на інвестиції в централізоване опалення, покращення енергоефективності, закупівлю обладнання, зокрема установок для виробництва електроенергії або тепла. Також 100 млн євро йде на реалізацію проєктів, спрямованих на покращення водопостачання та водовідведення. Ще 100 млн євро Україна отримає на відновлення об'єктів водо-, теплопостачання та водовідведення, на модернізацію основних соціальних послуг у сферах освіти, охорони здоров'я та житловому секторі.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії ЄІБ мобілізував понад 2 млрд євро екстреного фінансування.