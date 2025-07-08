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АНАЛІТИКА

Перші два індустріальні парки отримали державне стимулювання на понад ₴200 мільйонів

13:58 08.07.2025 |

Економіка

 

Два індустріальні парки - «Кроноспан Рівне» у Рівненській області та «КИТ» у Київській області - отримали державне фінансування на загальну суму 203 млн грн за програмою стимулювання, що реалізується відповідно до постанови Кабінету міністрів № 644 (зі змінами).

Про це повідомляє Міністерство економіки, передає Укрінформ.

Зазначається, що «Кроноспан Рівне» отримає 55,3 млн грн на будівництво станції комбінованої генерації електричної і теплової енергії, а індустріальний парк «КИТ», розташований у місті Буча Київської області, отримає 147,7 млн грн для реалізації проєкту з будівництва внутрішньомайданчикових мереж.

"Ми почали фінансування індустріальних парків у цьому році, підтримали перші два парки - у Бучі та Рівному - на загальну суму понад 200 мільйонів гривень. Це конкретні інвестиції держави у розвиток інфраструктури, яка необхідна для запуску виробництв", - наголосила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко.

За її словами, один гектар індустріального парку - це в середньому 50 нових робочих місць. Саме такі проєкти реалізують політику «Зроблено в Україні» і створюють фундамент для переробної промисловості.

Програма передбачає надання коштів на безповоротній основі у розмірі до 150 млн грн на один або кілька проєктів заявника (в межах загального ліміту). Фінансування покриває до 50 % вартості робіт (до 80 % - для деокупованих територій). Можливе також відшкодування до 50 % витрат на приєднання до електричних мереж.

Участь держави передбачає обов'язкові зобов'язання з боку заявника: забезпечити будівництво не менше 5000 кв/м промислових будівель та залучити щонайменше двох учасників до індустріального парку протягом трьох років.

Зміни до нормативної бази зробили програму гнучкішою: тепер дозволено подавати заяви два роки поспіль, але в межах ліміту у 150 млн грн, а також залучати до співфінансування не лише власні кошти, а й ресурси місцевих бюджетів, кредити та гранти. Подати заявки можна до 15 серпня через один з чотирьох уповноважених банків: Ощадбанк, Укрексімбанк, Укргазбанк або Сенс Банк.

Як повідомлялося, у 2024 році державне стимулювання отримали 15 заявників на загальну суму близько 1,2 млрд грн. Загалом реалізовано або запущено 33 проєкти будівництва інженерно-транспортної інфраструктури: автомобільних доріг, залізничних колій, мереж електропостачання, водопостачання, каналізації, трансформаторних підстанцій, а також приєднання до електричних мереж.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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