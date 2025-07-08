Україна запроваджує антидемпінгові мита на фітинги з Китаю та Туреччини

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі 7 липня 2025 року ухвалила рішення про застосування остаточних антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну фітингів для систем водопостачання та опалення походженням з Китаю та Туреччини.

Згідно із пресрелізом юридичної фірми "Ілляшев та Партнери" у вівторок, розслідування ініційоване на підставі скарги, поданої українським виробником, інтереси якого у процедурі захищала ця фірма.

При цьому уточнюється, що за результатами розслідування встановлено факти демпінгового імпорту фітингів з Туреччини та Китаю за цінами, що суттєво нижчі від нормальної вартості на внутрішньому ринку цих країн. Такий імпорт призвів до істотної шкоди національному товаровиробнику, зокрема до зменшення обсягів виробництва, падіння продажів та погіршення фінансових результатів.

Відповідно до рішення Комісії, остаточне антидемпінгове мито встановлено у таких розмірах: для китайських виробників - 166,65% митної вартості товару, для турецьких - 34,72%.

Проєкт став винятковим випадком у практиці застосування торговельного захисту в Україні - розслідування завершено достроково, всього за 9 місяців замість передбаченого законом річного строку. Це стало можливим завдяки ефективній роботі Міністерства економіки України та змінам у підходах до розгляду подібних справ.

"Через агресивний демпінговий імпорт з Китаю та Туреччини наш клієнт зазнавав значних збитків, зокрема втрачав частку ринку, змушений був знижувати ціни та обмежувати обсяги виробництва. Застосування мит допоможе захистити національного виробника, збереже робочі місця в Україні та створить умови для подальшого розвитку української продукції в галузі водопостачання та опалення. Ми щиро вдячні Міністерству економіки за те, що змінює практику, прискорює розгляд заяв і справді захищає національного товаровиробника", - зазначила партнерка, керівниця практики міжнародної торгівлі юридичної фірми "Ілляшев та Партнери" Олена Омельченко.

