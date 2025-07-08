З початку року майже 30 наземних роботів допущено до експлуатації у військо

В Міноборони України повідомили, що з початку 2025 року було кодифіковано та допущено до експлуатації у військо майже 30 наземних роботизованих комплексів (НРК) та бойових модулів українського виробництва. Як повідомив заступник міністра оборони Валерій Чуркін, це на третину більше, ніж за аналогічний період торік.

"Ми активно розвиваємо напрямок роботизованих платформ та інтегруємо їх у бойові порядки війська. Це те, що посилює спроможності наших підрозділів та реально рятує життя нашим воїнам. На передовій роботи вже успішно виконують чимало завдань", - зазначив Валерій Чуркін.

За словами посадовця, мова йде про універсальні НРК - багатофункціональні платформи, здатні виконувати широкий спектр завдань: евакуацію поранених, ведення спостереження, вогневу підтримку, логістику, мінування та розмінування. Більшість із них мають модульну конструкцію, що дозволяє адаптувати комплекси під конкретні потреби на полі бою.

Декілька з таких НРК Міноборони нещодавно кодифікувало та допустило до використання у Збройних силах. Йдеться про новий наземний гусеничний дрон "Мураха", який розроблено для підтримки підрозділів у складних бойових умовах, а також про безпілотник важкого класу "PROTECTOR", що здатний перевозити вантажі вагою до 700 кг.