Фінансові новини
- |
- 08.07.25
- |
- 13:40
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
З початку року майже 30 наземних роботів допущено до експлуатації у військо
В Міноборони України повідомили, що з початку 2025 року було кодифіковано та допущено до експлуатації у військо майже 30 наземних роботизованих комплексів (НРК) та бойових модулів українського виробництва. Як повідомив заступник міністра оборони Валерій Чуркін, це на третину більше, ніж за аналогічний період торік.
"Ми активно розвиваємо напрямок роботизованих платформ та інтегруємо їх у бойові порядки війська. Це те, що посилює спроможності наших підрозділів та реально рятує життя нашим воїнам. На передовій роботи вже успішно виконують чимало завдань", - зазначив Валерій Чуркін.
За словами посадовця, мова йде про універсальні НРК - багатофункціональні платформи, здатні виконувати широкий спектр завдань: евакуацію поранених, ведення спостереження, вогневу підтримку, логістику, мінування та розмінування. Більшість із них мають модульну конструкцію, що дозволяє адаптувати комплекси під конкретні потреби на полі бою.
Декілька з таких НРК Міноборони нещодавно кодифікувало та допустило до використання у Збройних силах. Йдеться про новий наземний гусеничний дрон "Мураха", який розроблено для підтримки підрозділів у складних бойових умовах, а також про безпілотник важкого класу "PROTECTOR", що здатний перевозити вантажі вагою до 700 кг.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|НАБУ провело обшук у «слуги народу» Каптєлова через майно його дружини у Москві
ТОП-НОВИНИ
|Пентагон заявив про надання Україні додаткової зброї за вказівкою Трампа
|США відправлять більше зброї Україні для оборони, - Трамп
|Кабмін відмовився призначити переможця конкурсу новим директором БЕБ: просять інші кандидатури
|Уряд змінив правила перевезення домашніх тварин у автобусах і таксі
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як уникнути помилок у сумісності комплектуючих завдяки конфігуратору
У РУБРИЦІ
|ЄБА закликає утриматися від запровадження мита на експорт сої та ріпаку
|Податковий комітет Ради наполягає на запровадженні мита на сою та ріпак, аграрний - проти - ВАР
|Україна запроваджує антидемпінгові мита на фітинги з Китаю та Туреччини
|Зарплати українських розробників — літо 2025
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 08.07.25
|З початку року майже 30 наземних роботів допущено до експлуатації у військо
|Чиста купівля населенням валюти у червні-2025 підросла до $0,28 млрд
Бізнес
|Google додає кастомізовані чати Gemini у сервіси Workspace
|Безпрецедентна подія: Мега-популярна гра Sony вийде на Xbox, і нею стане Helldivers 2
|Майже 3 мільйони балів: Red Magic 10S Pro+ очолив червневий рейтинг AnTuTu найпродуктивніших Android-смартфонів
|Штучний інтелект їсть мегавати: дата-центри Google споживають рекордну кількість електроенергії
|Reuters: авіаційні крісла стали вузьким місцем у виробництві літаків
|Як старі акумулятори від електромобілів стають мікро-мережами - новий бізнес від Redwood Materials
|Гендиректор Intel хоче відмовитися від виробничого процесу, що коштував компанії мільярди