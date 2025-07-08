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Фонд держмайна минулого тижня залучив від приватизації понад ₴66 мільйонів
23:18 07.07.2025 |
Фонд державного майна України провів минулого тижня шість успішних приватизаційних аукціонів, за результатами яких залучив до бюджету 66,19 млн грн.
Про це повідомила у Фейсбуці пресслужба ФДМУ, передає Укрінформ.
«Минулого тижня команда Фонду державного майна України провела 6 успішних онлайн-аукціонів з приватизації у системі Prozorro.Продажі. Загальна сума переможних ставок становить 66,19 млн гривень. Зростання ціни об'єктів склало 13,6 раза», - йдеться в повідомленні.
Найдорожчим об'єктом став єдиний майновий комплекс ДП «Український державний науково-технічний центр антикризових технологій в промисловості» на Київщині. За нього змагалися 7 учасників; у ході торгів вартість зросла з 4,8 млн грн до 55 млн гривень.
Цього тижня команда ФДМУ планує провести 18 онлайн-аукціонів з приватизації. Серед пропозицій купівлі такі об'єкти, як державний пакет акцій у розмірі 100% статутного капіталу АТ «Смоли» у місті Кам'янське, єдиний майновий комплекс ДП "Науковий центр точного машинобудування" у Києві тощо.
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