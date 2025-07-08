Знищене житло в зоні бойових дій обстежуватимуть дистанційно — рішення уряду

Кабінет Міністрів затвердив постанову, якою дозволив дистанційно обстежувати зруйноване житло на територіях активних бойових дій у межах програми «єВідновлення».

Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України.

У міністерстві пояснили, що комісії не можуть виїхати для обстеження пошкодженого житла на території активних бойових дій. Тож жителі, які втратили домівки в таких громадах, позбавлені можливості отримати компенсацію. Новий механізм покликаний виправити цю проблему.

Дистанційне обстеження проводитимуть комісії, створені органами місцевого самоврядування або обласними військовими адміністраціями.

За задумом уряду, вони зможуть використовувати всі доступні інструменти дистанційного спостереження, зокрема:

* супутникові знімки;

* матеріали, отримані за допомогою зйомки з БпЛА;

* фото та відео, зняті на мобільний телефон власником житла.

Водночас до знімків, зроблених самими заявниками, висуваються чіткі вимоги:

* фото має бути кольоровим, чітким і без дефектів;

* файл має містити дату та час зйомки, геолокацію;

* має бути зафіксована земельна ділянка, на якій розташована зруйнована оселя;

* загальний і ще щонайменше три різні ракурси житла, які підтверджують факт знищення;

* на знімках мають бути чітко зафіксовані зруйновані конструкції, зокрема опорні стіни, перекриття, дах;

* світлини мають містити ідентифікаційні ознаки об'єкта: таблички з адресою, номери будинків, вивіски та інші орієнтири.

За потреби можна буде подати додаткові підтвердження: акти ДСНС, поліції, свідчення очевидців.

Далі комісія складе акт дистанційного обстеження і внесе його до Реєстру пошкодженого та знищеного майна (РПЗМ). Це відкриє шлях до отримання житлового сертифіката - документа, що дозволить придбати нове помешкання у більш безпечному регіоні.

В уряді наголосили, що на першому етапі механізм діятиме в громадах, де тривають бойові дії. А в разі успішного впровадження його масштабують на інші території, зокрема й тимчасово окуповані.

Паралельно Мінрозвитку готує рішення, орієнтовані на переселенців із тимчасово окупованих територій. Зокрема, програму компенсацій для придбання житла у безпечних регіонах.

Передбачається, що першими нею скористаються військовослужбовці. У межах цієї програми планується надати житлові ваучери, які можна буде використати для купівлі житла або покриття витрат за іпотекою.

Що таке «єВідновлення»?

Це державна програма, що надає допомогу українцям, майно яких знищене чи пошкоджене внаслідок бойових дій. Ідеться про квартири, приватні будинки та інші житлові приміщення, зокрема кімнати у гуртожитках.

Подати заяву на допомогу можна в застосунку «Дія». Рішення про суму компенсації ухвалює спеціальна комісія при громаді протягом місяця.

Спершу програма була сфокусована на відновленні житла, яке має незначні пошкодження. Проте 1 серпня 2023 року в «Дії» стартував новий етап «єВідновлення» - щодо компенсацій за повністю зруйноване житло. Також від січня 2024 року почали надавати компенсацію людям, які власним коштом відремонтували пошкоджене житло.