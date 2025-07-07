Переробники, які постраждали від війни, зможуть отримати на відновлення до 16 мільйонів гривень

Уряд затвердив нову редакцію програми "Гранти для переробних підприємств", згідно з якою вони зможуть отримати до 16 млн грн на закупівлю, доставку та монтаж обладнання.

Про це інформує Міністерство економіки України.

"Кабінет Міністрів України на засіданні 7 липня 2025 року затвердив нову редакцію Порядку реалізації програми "Гранти для переробних підприємств". В межах програми запроваджено новий напрям - гранти на відновлення виробничих потужностей для переробних підприємств, які постраждали від збройної агресії росії. Тепер вони можуть отримати до 16 млн грн на закупівлю, доставку та монтаж обладнання", - говориться у повідомленні.

Такі гранти на відновлення будуть надавати мікро-, малим та середнім підприємствам і ФОП, які працюють у переробній промисловості й документально підтвердили руйнування чи пошкодження виробничих площ внаслідок воєнної агресії росії.

Також до порядку внесено додаткові пункти, які розширюють дію програми: можливість взяти грант повторно, окремі умови для підприємств, які купуватимуть обладнання саме українського виробництва тощо.

"Останнім часом інтенсивність ворожих атак на українську промисловість значно зросла. Внаслідок масованих обстрілів та пожеж українські підприємства щодня втрачають дороговартісне обладнання, яке є критично важливим для виробництва. Саме тому ми розширюємо грантову програму", - наголосила Перша віцепрем'єрка України - Міністерка економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, запроваджені зміни дозволять підприємствам відновити втрачені потужності, створити нові робочі місця, запустити додаткові виробничі лінії та забезпечити стабільний розвиток.

Максимальний розмір гранту на відновлення - 16 млн грн (але не більше фактично підтверджених збитків). Отримати грант можна на умовах співфінансування 20/80% вартості проекта. Зокрема, для отримання максимальної суми гранту 16 млн грн, власний внесок заявника має складати 4 млн грн.

"Грант може отримати кожен постраждалий виробник незалежно від групи пов'язаних осіб. Для подачі заявки обов'язково надати витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань та акт оцінки збитків за методикою Фонду держмайна та Мінекономіки", - говориться у повідомленні.

Заявку можуть подати й ті підприємства, які раніше вже отримували грант на розвиток чи створення переробного підприємства, але загальна сума отриманих грантів за цією програмою не може перевищувати 16 млн грн.

Інші умови є спільними із базовою грантовою програмою для переробних підприємств: отримувачі мають створити не менше 5 нових робочих місць, забезпечити повернення суми гранту у вигляді сплачених податків і ЄСВ протягом трьох років (з яких мінімум 20% - ЄСВ із нових робочих місць). Витратити кошти можна лише на придбання, доставку й монтаж нового обладнання українського або іноземного виробництва.

Підприємства, які вирощують багаторічні культури та зареєстровані у Державному аграрному реєстрі, можуть отримати грант на закупівлю обладнання для післяурожайної обробки агропродукції. Грантові кошти тепер можна скерувати й на придбання нематеріальних активів - зокрема, проведення досліджень для запуску нової продукції у серійне виробництво (RnD).

Якщо проект складається виключно з обладнання українського виробництва, що підтверджується сертифікатом країни походження, для нього діють умови співфінансування 30/70: 30% внесок учасника і 70% грантові кошти.

Подаватися на грант повторно можуть ті підприємства, які вже отримували грант і виконали всі зобов'язання за попереднім договором (після затвердження Мінекономіки акту про виконання умов попереднього гранту).