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АНАЛІТИКА

Імпорт пального приніс понад 12 млрд грн до бюджету у червні — Держмитслужба

16:53 07.07.2025 |

Економіка

 

У червні 2025 року держбюджет України поповнився на 56,9 млрд грн митних надходжень, повідомила Державна митна служба.

Це на 10,2 млрд грн більше, ніж у червні 2024 року, і на 1,3 млрд грн більше, ніж у травні цього року.

Лідером за обсягами митних платежів стали нафтопродукти - 12,4 млрд грн, що на 1,27 млрд грн більше, ніж за аналогічний місяць минулого року.

Серед інших бюджетоформуючих товарів:

* легкові та вантажні автомобілі - 5,9 млрд грн (+1,7 млрд грн);

* гази нафтові (зокрема СПГ) - 1,6 млрд грн (+817 млн грн);

* тютюнова продукція (сигари, сигарили, сигарети) - 1 млрд грн (+696 млн грн).

Показники червня відображають помітне зростання споживання пального в умовах активного літнього періоду, а також стабільність імпорту енергоресурсів і транспортних засобів.
За матеріалами: EnKorr
 

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