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Міноборони оголосило про початок роботи «маркетплейсу дронів» DOT-Chain Defence
14:09 07.07.2025 |
З 7 липня в системі Міністерства оборони почав працювати DOT-Chain Defence - маркетплейс, де бригади самостійно купуватимуть безпілотники, а пізніше - й інші потрібні засоби. Про це повідомив міністр Рустем Умєров.
DOT-Chain Defence розробило Агентство оборонних закупівель (АОЗ) на базі системи DOT-Chain, яку запустив у 2024 році Державний оператор тилу (ДОТ) для закупівлі харчування для армії.
Система за своєю суттю є маркетплейсом, через який бригади зможуть самостійно замовляти необхідне озброєння та техніку безпосередньо у виробників. За словами міністра, це дозволить скоротити час постачання з місяців до кількох тижнів.
За даними АОЗ, для участі в DOT-Chain Defence подали свої комерційні пропозиції понад 80 виробників безпілотників з більш ніж 400 типами БпЛА.
Спочатку там будуть дрони від 15 компаній, решту додадуть протягом місяця.
"У пілотному запуску візьмуть участь 10 бригад ЗСУ, на що Міноборони виділило Агенції оборонних закупівель мільярд гривень. На ці кошти бригади через IT-систему Державного оператора тилу зможуть замовити FPV-дрони, а незабаром - інші види БпЛА, засоби РЕБ, роботизовані комплекси", - йдеться на Facebook-сторінці Умєрова.
Агенція оборонних закупівель забезпечуватиме фінансування і виконання замовлень.
Платформа дозволяє військовим не лише замовляти та бронювати засоби, а й відстежувати строки постачання, залишати відгуки та отримувати оперативні відповіді. Виробники, своєю чергою, отримають прямий зворотний зв'язок від користувачів та зрозумілий механізм співпраці з державою.
Нова система має стати гнучкою, прозорою та швидкою моделлю забезпечення українських захисників необхідним озброєнням.
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