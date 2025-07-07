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Митники виявили за пів року порушень на понад 6 мільярдів. Це вдвічі менше, ніж торік
12:30 07.07.2025 |
За перші шість місяців 2025 року українські митні органи виявили 4 873 порушення митних правил на 6 млрд грн.
Вартісний показник зменшився понад удвічі, порівняно з аналогічним періодом минулого року (13,4 млрд грн), свідчать оприлюднені Державною митною службою дані.
Зокрема, протягом першого півріччя поточного року у 1 780 справах про порушення митних правил тимчасово вилучено предмети правопорушень на суму майже 370 млн гривень.
Зокрема:
* промислових товарів - на 213 млн грн;
* транспортних засобів - на понад 122 млн грн;
* продовольчих товарів - на понад 33 млн грн;
* валюти - на 2,2 млн грн.
У 899 справах про порушення митних правил митницями накладені штрафи на суму 31 млн грн, стягнуто до Держбюджету 31 млн грн (з урахуванням справ, розглянутих за попередній період).
На розгляд до суду митницями передано 2 689 справ про порушення митних правил на суму понад 5,5 млрд грн. За результатами розгляду справ судами, у тому числі заведених у попередні періоди, накладено стягнень (конфіскація товарів та штрафи) на суму 2,5 млрд грн.
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