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Данія інвестує $5 мільйонів у розвиток інновацій в оборонній сфері України
12:22 07.07.2025 |
[thumb=left][/thumb]Експортно-інвестиційний фонд Данії (EIFO) інвестує 5 млн дол. США у венчурний фонд оборонних технологій D3 для підтримки українського defence tech.
Про це повідомило Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості, передає Укрінформ.
«EIFO (Експортно-інвестиційний фонд Данії) оголосив про інвестицію в розмірі $5 мільйонів у D3. Це венчурний фонд оборонних технологій, представлений в Україні. Інвестиція сприятиме розвитку інновацій в оборонній сфері України та Європи, фінансуючи розробку та масштабування нових оборонних технологій, зокрема дронів, датчиків, засобів розмінування та рішень на основі штучного інтелекту», - йдеться в повідомленні.
У Мінстратегпромі підкреслюють, що D3 виступає посередником між Україною та країнами-партнерами, поєднуючи стартапи з капіталом та партнерствами, необхідними для масштабування передових технологій. Партнерство між D3 та EIFO матиме додаткові переваги для Данії, відкриваючи датським компаніям доступ до нових технологій, українського досвіду та партнерств.
EIFO став першим закордонним державним фондом, що інвестує в D3. Разом з цим, EIFO реалізує гарантійну систему для інвестицій в оборонну промисловість України з загальним бюджетом 1 млрд датських крон ($157 млн).
Як зазначив генеральний директор EIFO Педер Лундквіст, інвестиції в D3 підкреслюють стратегічні цілі EIFO щодо підтримки України. Разом з венчурним партнером державний фонд інвестуватиме у стартапи у сфері оборони та безпеки в Україні, отримуючи натомість важливі технології, перевірені в бою.
Заснований Евелін Бучацькою, Антоном Верховдовим та Елею Чієчієвою влітку 2023 року, D3 має на меті фінансувати найперспективніші та найінноваційніші стартапи в таких галузях, як безпілотні літальні апарати, автономність, робототехніка, електронна війна та розмінування, а також допомагати їм вийти на новий рівень на благо України та Європи.
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